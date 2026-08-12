Fichajes: Real Madrid lo busca, millones por Rodri a Barcelona y City va por campeón del Mundo

Bombazo de Barcelona por Rodri y Real Madrid busca mediocampista. Así se mueve el mercado de fichajes a nivel internacional.
João Palhinha, cerca del Aston Villa: el centrocampista portugués habría alcanzado un acuerdo con el conjunto inglés y ya comunicó al Bayern su intención de cambiar de club. Solo falta que ambas entidades pacten las condiciones económicas del traspaso.
Romelu Lukaku deja el Napoli: el delantero belga se despidió del conjunto italiano y continuará su carrera en el Fenerbahçe. La operación se habría cerrado por unos 6 millones de euros.
Djed Spence, rumbo al Inter: el conjunto italiano y el Tottenham tienen un acuerdo verbal por el defensor británico. La operación estaría valorada en aproximadamente 31,5 millones de euros, después de que el jugador diera el visto bueno al movimiento.
Barcelona pregunta por Castello Lukeba: según Ekrem Konur, el club azulgrana se puso en contacto con el Leipzig para conocer la situación del defensor francés, quien llegó al equipo alemán en 2023 por unos 30 millones de euros.
Pedro Neto genera interés en Inglaterra: Arsenal, Liverpool, Manchester City y Tottenham siguen de cerca al extremo portugués. El Chelsea habría fijado su precio en alrededor de 75 millones de libras.
Gerónimo Rulli ficha por el Manchester City: el guardameta argentino llega procedente del Olympique de Marsella para ocupar el lugar de James Trafford, quien fue traspasado al Leeds United. Rulli ya perteneció al City en la temporada 2016/17, aunque no llegó a disputar minutos con el primer equipo. Ahora será el suplente de Donnarumma.
Nahuel Molina se marcha a la Roma: el lateral derecho argentino deja el Atlético de Madrid y ya es oficialmente nuevo jugador del conjunto italiano.
El Barcelona vuelve a la carga por Rodri: de acuerdo con Fabrizio Romano, los azulgranas presentaron una nueva propuesta verbal al Manchester City por el mediocentro español, cercana a los 60 millones de euros más variables. El club inglés mantiene una valoración de 80 millones.
Roberto Martínez aparece como candidato para Países Bajos: tras la salida de Ronald Koeman, la selección neerlandesa continúa buscando entrenador. Después de que otras alternativas como Arne Slot y Erik ten Hag perdieran fuerza, la federación habría puesto su atención en el técnico español, quien dejó el banquillo de Portugal después del Mundial.
Xavi también está en el radar neerlandés: según De Telegraaf, la federación de Países Bajos contempla al exentrenador del Barcelona como una de las opciones para asumir el cargo de seleccionador absoluto.
Zion Suzuki, alternativa de la Juventus: el conjunto italiano continúa buscando arquero después de no concretar sus principales objetivos, entre ellos Alisson y Dibu Martínez. La Gazzetta dello Sport señala que Suzuki, quien estaría cerca de llegar al PSG, podría ser cedido a la Juventus durante una temporada. Lunin y Vicario aparecen como otras alternativas.
Ferran Torres se acerca al PSG: el Barcelona autorizó al delantero a no participar en el entrenamiento con el primer equipo mientras avanza su posible salida. El traspaso al conjunto parisino podría cerrarse por unos 50 millones de euros más variables, aunque todavía quedan detalles por resolver.
Arsenal no descarta la salida de Zubimendi: según Mirror, el futuro del centrocampista español en el conjunto dirigido por Mikel Arteta no está completamente asegurado y una salida durante este mercado no estaría descartada.
Manchester City sigue a Enzo Fernández: Gianluigi Longari apunta que los 'citizens' podrían retomar las conversaciones con el Chelsea por el mediocentro argentino si finalmente Rodri abandona el equipo rumbo al Barcelona. Enzo tendría además el respaldo de Enzo Maresca.
Mourinho busca reforzar el centro del campo: ante la posible salida de Rodri, el técnico portugués considera necesario incorporar dos centrocampistas para fortalecer el doble pivote del Real Madrid.