Fichajes: Real Madrid lo busca, millones por Rodri a Barcelona y City va por campeón del Mundo

Gerónimo Rulli ficha por el Manchester City: el guardameta argentino llega procedente del Olympique de Marsella para ocupar el lugar de James Trafford, quien fue traspasado al Leeds United. Rulli ya perteneció al City en la temporada 2016/17, aunque no llegó a disputar minutos con el primer equipo. Ahora será el suplente de Donnarumma.