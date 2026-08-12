Revelan la charla secreta entre Cholo Simeone y Julián Álvarez: Revés al fichaje por Barcelona

Salen a la luz las interioridades de la plática entre Julián Álvarez y Cholo Simeone. Sorprende lo que le dijo de sus posible fichaje al Barcelona.
Desde el inicio de la semana, la presencia de Julián Álvarez en la Ciudad Deportiva de Majadahonda había generado una gran expectativa entre los medios de comunicación.
Este miércoles era el día marcado para que el delantero argentino volviera a coincidir con Diego Simeone después de varios meses.
La Araña regresó al trabajo junto a otros futbolistas que también se reincorporaron a la dinámica del Atlético de Madrid.
Entre ellos estuvieron Álex Baena, Gerónimo Rulli y Marcos Llorente, quienes retomaron los entrenamientos con el grupo.
El lunes, Julián no apareció en el Cerro del Espino porque debía completar las pruebas físicas correspondientes al inicio de la temporada.
El atacante acudió a un centro médico de Madrid junto a Llorente y Baena para someterse a los controles de rigor.
Como Simeone tenía días libres tras el regreso del equipo desde Corea, el esperado encuentro entre ambos tuvo que posponerse.
El martes, Álvarez ya pudo ser visto en las instalaciones del club, donde comenzó trabajando de manera individual antes de compartir ejercicios con sus compañeros.
Finalmente, el miércoles llegó temprano a Majadahonda acompañado por Fernando Hidalgo y Sergio Díaz, integrantes de su círculo de confianza.
Simeone también se presentó con antelación y aprovechó los minutos previos al entrenamiento para saludar a los jugadores que aún no había recibido personalmente.
El encuentro entre entrenador y delantero se produjo lejos de las cámaras y transcurrió con absoluta normalidad y cordialidad.
Durante esa conversación, Julián volvió a plantear su situación al técnico de querer fichar por el Barcelona, mientras el Cholo reiteró que cuenta con él para el proyecto deportivo.
Simeone mantuvo así el mismo discurso que había expresado públicamente, dejando claro que buscará ayudar al atacante a seguir creciendo dentro del equipo.
Más tarde, durante la sesión, el entrenador incluso utilizó a Julián como delantero titular junto a Lookman durante algunos minutos, una señal de la importancia que mantiene en sus planes.
Por ahora, el reencuentro entre ambos no parece haber cambiado el rumbo de la situación, aunque los próximos días serán claves para conocer cómo continúa la historia.
Mientras tanto, Barcelona se mantiene expectante ante esta complicada situación.