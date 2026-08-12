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Revelan la charla secreta entre Cholo Simeone y Julián Álvarez: Revés al fichaje por Barcelona

los próximos días serán claves para conocer cómo continúa la historia

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 11:29
Revelan la charla secreta entre Cholo Simeone y Julián Álvarez: Revés al fichaje por Barcelona
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Salen a la luz las interioridades de la plática entre Julián Álvarez y Cholo Simeone. Sorprende lo que le dijo de sus posible fichaje al Barcelona.

Fotos: Cortesía.
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Desde el inicio de la semana, la presencia de Julián Álvarez en la Ciudad Deportiva de Majadahonda había generado una gran expectativa entre los medios de comunicación.
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Este miércoles era el día marcado para que el delantero argentino volviera a coincidir con Diego Simeone después de varios meses.
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La Araña regresó al trabajo junto a otros futbolistas que también se reincorporaron a la dinámica del Atlético de Madrid.
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Entre ellos estuvieron Álex Baena, Gerónimo Rulli y Marcos Llorente, quienes retomaron los entrenamientos con el grupo.
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El lunes, Julián no apareció en el Cerro del Espino porque debía completar las pruebas físicas correspondientes al inicio de la temporada.
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El atacante acudió a un centro médico de Madrid junto a Llorente y Baena para someterse a los controles de rigor.
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Como Simeone tenía días libres tras el regreso del equipo desde Corea, el esperado encuentro entre ambos tuvo que posponerse.
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El martes, Álvarez ya pudo ser visto en las instalaciones del club, donde comenzó trabajando de manera individual antes de compartir ejercicios con sus compañeros.
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Finalmente, el miércoles llegó temprano a Majadahonda acompañado por Fernando Hidalgo y Sergio Díaz, integrantes de su círculo de confianza.
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Simeone también se presentó con antelación y aprovechó los minutos previos al entrenamiento para saludar a los jugadores que aún no había recibido personalmente.
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El encuentro entre entrenador y delantero se produjo lejos de las cámaras y transcurrió con absoluta normalidad y cordialidad.
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Durante esa conversación, Julián volvió a plantear su situación al técnico de querer fichar por el Barcelona, mientras el Cholo reiteró que cuenta con él para el proyecto deportivo.
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Simeone mantuvo así el mismo discurso que había expresado públicamente, dejando claro que buscará ayudar al atacante a seguir creciendo dentro del equipo.
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Más tarde, durante la sesión, el entrenador incluso utilizó a Julián como delantero titular junto a Lookman durante algunos minutos, una señal de la importancia que mantiene en sus planes.
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Por ahora, el reencuentro entre ambos no parece haber cambiado el rumbo de la situación, aunque los próximos días serán claves para conocer cómo continúa la historia.
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Mientras tanto, Barcelona se mantiene expectante ante esta complicada situación.

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