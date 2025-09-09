  1. Inicio
Estas son las prohibiciones para el partido Honduras vs Nicaragua por eliminatoria

Las calles alrededor del Estadio Nacional permanecerán cerradas desde las 3:00 de la tarde. A continuación le detallamos las zonas y las prohibiciones para este partido

  • 09 de septiembre de 2025 a las 10:56
Habrá cinco anillos de seguridad para resguardar el duelo ante Nicaragua.

 Foto: Archivo El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-El duelo entre Honduras y Nicaragua, de la última fase de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de 2026, se llevará a cabo este martes 9 de septiembre en el Estadio Chelato Uclés.

Ante esto, las autoridades de la Policía Nacional de Honduras dieron a conocer las prohibiciones para las personas que llegarán a apoyar a los equipos.

Seguridad

De igual manera, la Policía Nacional dio a conocer que para un mejor control en los alrededores del estadio, las calles aldeñas a la zona serán cerradas desde las 3:00 pm y los portones del Estadio abrirán a las 5:00 pm.

En la zona habrá cinco anillos de seguridad integrados por 500 agentes policiales, indicaron.

La policía pide a los hondureños apoyar el partido "en el marco del respeto al contrario en un entorno de alegría familiar y amistad entre países Centroamericanos".

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

