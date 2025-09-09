Estas son las prohibiciones para el partido Honduras vs Nicaragua por eliminatoria

Tegucigalpa, Honduras.-El duelo entre Honduras y Nicaragua, de la última fase de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de 2026, se llevará a cabo este martes 9 de septiembre en el Estadio Chelato Uclés.
Ante esto, las autoridades de la Policía Nacional de Honduras dieron a conocer las prohibiciones para las personas que llegarán a apoyar a los equipos.
Seguridad
De igual manera, la Policía Nacional dio a conocer que para un mejor control en los alrededores del estadio, las calles aldeñas a la zona serán cerradas desde las 3:00 pm y los portones del Estadio abrirán a las 5:00 pm.
En la zona habrá cinco anillos de seguridad integrados por 500 agentes policiales, indicaron.
La policía pide a los hondureños apoyar el partido "en el marco del respeto al contrario en un entorno de alegría familiar y amistad entre países Centroamericanos".