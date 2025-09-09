Estas son las prohibiciones para el partido Honduras vs Nicaragua por eliminatoria

Tegucigalpa, Honduras.-El duelo entre Honduras y Nicaragua, de la última fase de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de 2026, se llevará a cabo este martes 9 de septiembre en el Estadio Chelato Uclés.

Ante esto, las autoridades de la Policía Nacional de Honduras dieron a conocer las prohibiciones para las personas que llegarán a apoyar a los equipos.