Presidente del Marathón expresa su postura tras actos de indisciplina: "Se tomarán medidas"

San Pedro Sula, Honduras.- A las puertas de enfrentar este jueves un clásico ante Motagua, el ambiente en el equipo verdolaga no es el mejor tras la situación que se vive dentro de la plantilla con los actos de indisciplina. Luego de la noticia publicada por EL HERALDO, donde se reveló que hay al menos siete jugadores que están en la cuerda floja y con un proceso disciplinario. Entre ellos André Orellana, Carlos 'Chuy' Pérez, Bryan Moya y José ‘Pajarito’ Aguilera. Más de uno podrán abandonar en las próximas hora la institución y otros recibirán sanciones drásticas.

El presidente de la institución verdolaga ha tenido que salir al paso para dar la cara ante la situación que no le abona en nada a su gestión presidencial. Por medio de su red social de X, Daniel Otero indicó que: "Mantengámonos unidos: junta directiva, cuerpo técnico, jugadores y la enorme afición de nuestro querido Marathon". Además, no descartó sanciones, si se comprueban los actos de indisciplina: "Si se confirman actos de indisciplina, se tomarán medidas con firmeza".

Las interioridades dentro del grupo

Uno de los casos más recientes que pudimos conocer fue la falta de Carlos Pérez, el reciente fichaje de Marathón esta temporada con procedencia del Platense. El extremo hondureño no se presentó al entrenamiento del domingo a pesar que estaba citado. No iba a ser de la partida contra su exequipo en el estadio Excélsior por acumulación de amarillas, pero debía reportarse a entrenar junto a otros compañeros.