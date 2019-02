Ellos son los diez últimos ganadores del Super Bowl

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS. -Los New England Patriots se miden este domingo a Los Angeles Rams en el Super Bowl 53 de la NFL en Atlanta, Georgia.



- Estos son los últimos diez campeones de la NFL:



2008-09: Pittsburgh Steelers



2009-10: New Orleans Saints



2010-11: Green Bay Packers



2011-12: New York Giants



2012-13: Baltimore Ravens



2013-14: Seattle Seahawks



2014-15: New England Patriots



2015-16: Denver Broncos



2016-17: New England Patriots



2017-18: Philadelphia Eagles



- Los equipos con más Superbowls de la historia:



1. Pittsburgh Steelers: 6



2. San Francico 49ers: 5



3. Dallas Cowboys: 5



4. New England Patriots: 5



5. Green Bay Packers: 4



6. New York Giants: 4