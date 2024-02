Pedro Troglio tras el debut de Andy Najar, “Había que esperar 10 días más”

TOCOA, HONDURAS.-Olimpia logró su segundo triunfo consecutivo en el torneo Clausura 2024 de la Liga Nacional de Honduras tras doblegar 2-1 a la Real Sociedad en un partido complicado en el Mario Cofra Caballero. Pedro Troglio, el actual tricampeón del fútbol hondureño, aseveró que el club no está en óptimas condiciones y que mejorarán en su fútbol a medida los días vayan transcurriendo. El nacido en Luján también dio sus valoraciones del debut de Andy Najar. Asimismo, mostró su descontento al salir de Tegucigalpa y se rinde ante la afición merengue que fue al estadio Olímpico de San Pedro Sula. ¿Qué dijo del Real España?

CONFERENCIA DE PRENSA

Valoraciones del triunfo de Olimpia ante Real Sociedad Teníamos hecho más cómodo, erramos mucho en el primer tiempo y en el único error lo pagamos caro. En el segundo tiempo fue lo mismo: volvimos a errar goles y en pelota corta siempre da sensación que en cualquier pelota perdida te pueden empatar, tuvieron una llegada en el segundo tiempo, con poco nos han hecho correr bastante, tenemos que ser más efectivo para uno para un partido que estabas cómodo, pero terminas pidiendo la hora, hay que concretar las situaciones, de a poco lo vamos a concretar. ¿Qué pedía en el trámite del duelo en el juego por las bandas?

Que siguiéramos intentándolo por ahí, ese era el camino, el lugar para liquidar el partido, pero en una equivocación llega el 2-1. A partir de ahí en el segundo tiempo con el calor, las imprecisiones llevó el partido hasta el final con una sensación incómodo. Fue un partido incómodo, porque no concreta en un partido que estaba cómodo. Quedó demostrado que Carlos Pineda salió mareado, el calor, no hemos jugado en nuestra cancha, con temperaturas en las cuales no vivimos, cuesta poco, se le ganó al puntero, seguimos sin perder. ¿Qué opina del debut de Andy Najar? Hoy no era que tenía que debutar, había que esperar 10 días más, la necesidad que se ponga bien jugando había que tirarlo en la cancha, lógico que llevarlo a la cancha no va a estar al 100 por 100. Así todo, llegó al área contraria, defendió bien en su sector, en 65 minutos lo hizo en buen nivel, pero le falta claramente un montón para lo que queremos todo.

¿Qué opina del apoyo de los aficionados olimpistas en SPS? Es lindo como te vienen a apoyar 8 mil, 10 mil personas te vienen a acompañar con el excesivo calor que son temperaturas difíciles que jugás. La verdad es lindo el cariño que nos brinda, me tocó debutar en esta ciudad como entrenador, no acá, pero en El Progreso, más o menos parecido. Hoy hemos jugado en buen terreno de juego, la cancha está mucho mejor, mejor que en otras épocas. Con todo respeto, la de Comayagua tiene el pasto muy alto, la del Vida no está en su mejor versión, el calor se siente, jugamos con un equipo que está acostumbrado a jugar así. ¿Qué le faltó a Olimpia para liquidar el juego y la variación de los jugadores?

Hoy hicimos seis cambios teniendo en cuenta que venimos de jugar el jueves en un viaje largo desde La Ceiba. Estoy poniendo muchachos en diferentes juegos, no los puedo poner a todos, pero los voy llevando como puedo y como verdaderamente puedo. A alguno le va a costar un poco más, Carlos Pineda terminó mareado, se siente. Entonces, hice cambios, repito: sufrimos inútilmente. ¿Cómo llegaría de ritmo futbolístico al duelo ante Real España? Nos va a llevar un tiempo, pero el estar impecable tampoco significa que podés ganarle a Real España, Olancho, a todos. Podés estar bien y perder, el fútbol es rarísimo, si vamos a estar mejor a lo que fue cuando empezamos, se nota, nos falta un poco más, pero me parece que el exceso de calor, nos lleva al cansancio, el domingo debemos de estar en las condiciones óptimas, porque será un partido muy duro.

¿Qué cosas sigue haciendo bien Olimpia? Se sigue ganando. Creo que les di de comer inútilmente. Yo fui el que alimenté eso. Lo ideal es terminar un campeonato, luego dar 15 o 20 días de vacaciones y tener un mes o 35 días para empezar otro campeonato. Los equipos eliminados lo pudieron hacer, tuvieron vacaciones y han empezado bien. Nosotros tenemos un gran plantel, eso te da la posibilidad de seguir ganando, lo ideal lo veremos en unos 20 días más, es normal que no estén los jugadores al 100. Miguel Falero se quejó del calendario por los viajes, ¿cómo se hace para dosificar todo su plantel? Sobre lo que se dice que le ayudaron a Olimpia, me pasaron cuatro formatos de campeonatos, dijeron que elijan dos, ninguno de los dos que elegí yo salió favorecido. Viste que dicen que te ayudan en todo, hace cinco años nos ayudan, les agradezco que nos ayudan desde hace cinco años. La gente que fue ayer a ver a Luis Miguel ha estado feliz, pero para nosotros no es ideal que nos saquen de nuestra casa, contra Marathón no fuimos locales con un equipo ante Marathón que venía en forma, tampoco es culpa de Luis Miguel que viniera a cantar. Es así, después hay que ir a Tocoa, Choluteca, es cansador, no es la primera vez, así es el campeonato hondureño