  1. Inicio
  2. · Deportes

Panamá no la pasa bien y fue humillada por Irlanda en su debut en el Mundial Sub-17

Con este resultado, Irlanda se posiciona en lo más alto del grupo J, mientras que Panamá tendrá que esperar para intentar sumar sus primeros puntos

  • 05 de noviembre de 2025 a las 08:33
Panamá no la pasa bien y fue humillada por Irlanda en su debut en el Mundial Sub-17

Los equipos centroamericanos no han tenido el debut esperado en el certamen.

Foto: Cortesía.

Doha, Qatar.- La selección panameña de fútbol perdió este miércoles 4-1 ante Irlanda en su estreno en la Copa del Mundo sub-17 disputado en Qatar, en un choque en el que los del argentino Leonardo Pipino se mostraron poco contundentes en ambas áreas.

El conjunto americano fue muy inferior en el primer tiempo, incapaz de crear ocasiones y concediendo muchas en área propia. En el minuto 17, el irlandés Jaden Umeh, uno de los mejores del partido, entró sin oposición hasta el área pequeña en un saque de esquina y cabeceó a la red para marcar el 1-0.

Tristeza en Honduras, figura no estuvo por este motivo y alegría en Brasil tras goleada en Mundial Sub-17

Continuaba teniendo problemas a balón parado Panamá, que salvó sobre la línea otro remate de cabeza de los británicos. Casi acto seguido, Irlanda construyó una nueva jugada para que Kian McMahon-Brown marcase el 2-0 en el minuto 35.

Panamá trato de amenazar la portería irlandesa, pero dejaba muchos espacios a la contra. Otro centro lateral desde el flanco izquierdo acabó en la cabeza de Michael Noonan, que sólo tuvo que empujar el balón, 3-0 (min.58).

Sólo tres minutos después, un saque de esquina a favor de los panameños se convirtió en una contra irlandesa que, de nuevo, aprovecharon la permisividad de la defensa para materializar el 4-0 (Max Kovalevskis; min.61).

Borrón y cuenta nueva: Fecha y hora del próximo partido de Honduras en el Mundial Sub-17

Pudo maquillar el resultado Panamá a diez minutos del final después de una excelente acción individual de Abraham Salinas y en otra de Josef Pacheco con disparo cruzado, pero a ambos les faltó precisión. Sí lo hizo Moisés Richards, que marcó el gol de la honra para 'Los Canaleros' en el minuto 89.

Así, Irlanda se posiciona en lo más alto del grupo J, mientras que Panamá tendrá que esperar para intentar sumar sus primeros puntos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias