México paga su falta de efectividad y sufre dolorosa derrota ante Corea del Sur en Mundial Sub-17

El conjunto entrenado por Carlos Carino no fue capaz de tumbar la resistencia de la selección surcoreana, que fue más eficaz y sumó sus tres primeros puntos en el campeonato

  • 04 de noviembre de 2025 a las 10:22
México paga su falta de efectividad y sufre dolorosa derrota ante Corea del Sur en Mundial Sub-17

El próximo partido de los mexicanos es ante Costa de Marfil.

Foto: Cortesía.

Doha, Qatar.- La selección mexicana perdió este martes 1-2 ante la de Corea del Sur en su estreno en el Mundial sub-17 de Catar, en un encuentro en el que dominó pero pagó su falta de contundencia en ambas áreas.

México comenzó con mejor pie y finalizó varias jugadas en área contraria. La defensa surcoreana se empleó a fondo en defensa y bajó el ritmo con varias faltas en campo propio.

No habían creado todavía peligro los asiáticos cuando se adelantaron en el marcador gracias a un rebote de Hyeon-bin Koo a la salida de un saque de esquina en el minuto 19.

Con el tanto, la selección norteamericana fue aún más a por el partido y comenzó a inquietar la portería defendida por Do-hun Park. Después de una serie de ocasiones, también a la salida de un córner, el '9' mexicano Aldo De Nigris cabeceó cerca del área pequeña para marcar el 1-1 al filo del descanso.

México jugó en la segunda parte con las líneas muy adelantadas y una mala salida de su portero Santiago López propició una ocasión inmejorable para Nam Ian, que marcó y volvió a poner a Corea del Sur por delante 1-2 (min.48).

El conjunto entrenado por Carlos Carino siguió buscando el empate, pero no fue capaz de tumbar la resistencia de la selección surcoreana, que fue más eficaz y sumó sus tres primeros puntos en el campeonato.

