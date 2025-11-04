  1. Inicio
"Triste realidad" "Da lástima": La reacción de la prensa tras paliza a Honduras en el Mundial Sub-17

La Bicolor fue aplastada por abultado marcador de 7-0 y dejó sensaciones amargas en territorio hondureño

  • 04 de noviembre de 2025 a las 08:45
1 de 21

La Selección Nacional de Honduras cayó este martes por goleada de 7-0 ante Brasil en su debut en el Mundial de Qatar Sub-17. Lo que dicen los medios tras paliza histórica a la Bicolor.

Fotos: Capturas.
2 de 21

Víctor Bustillo describió como "paliza horrible" la goleada de 7-0 de Brasil a Honduras en su debut en el Mundial Sub-17. Además, lanzó la crítica sobre la realizad que atraviesa el fútbol de Honduras.

3 de 21

Mi Pasión HN dice que Honduras "da lástima" por su arranque de torneo en el certamen mundialista.

4 de 21

Ticket Magazine destaca los campeonatos logrados por Brasil y dice que la "Canarinha" ha tenido un debut notable al vencer a Honduras 7-0.

5 de 21

DoentesPfútbol resalta el buen rendimiento de los jugadores brasileños ante Honduras y describe el camino de los sudamericanos en la fase de grupos.

6 de 21

TNT Sports es otro de los medios que destacó la goleada de Brasil a Honduras.

7 de 21

"Duro debut", expresó Diario Deportivo Más tras el 7-0 de Brasil ante Honduras.

8 de 21

Bola.com dice que Brasil "da miedo" de cara a lo siguientes compromisos en el Mundial Sub-17.

9 de 21

"La "H" fue humillada", fue la portada de EL HERALDO tras la goleada de Brasil sobre Honduras.

10 de 21

Tu Nota.com describe como "dura caída" la derrota de la Bicolor sobre la Canarinha.

11 de 21

Football Stage destaca el gran arranque de Brasil sobre Honduras.

12 de 21

Giancarlo Castañeda es otro de los comunicadores que resalta la "triste realidad" que vive el fútbol de Honduras tras este arranque de certamen en el Mundial Sub-17.

13 de 21

Mario Figueroa dice que Honduras ya recibió la peor goleada del Mundial Sub-17 de Qatar y apenas van 10 partidos jugados en el certamen.

14 de 21

Planeta do Bahía es otro de los medios brasileños que destacaron el rendimiento de sus jugadores en el partido ante la "Mini H".

15 de 21

Elder Reynel recomienda a los jugadores de la Selección de Honduras no bajar la moral de cara a los siguientes partidos.

16 de 21

Paulo César Cortés dice que Brasil fue muy superior ante Honduras.

17 de 21

La reacción de Deporte Entre Líneas tras la goleada de Brasil ante Honduras ante Qatar.

18 de 21

"Debut con paliza" dice el polémico periodista Gustavo Roca. El comunicador comenta que la "H" buscará el tercer lugar en el grupo.

19 de 21

La publicación de ESPN tras la dolorosa derrota de la elección Sub.17 de Honduras.
20 de 21

Mario Figueroa también describió el partido como "Escándalo en Qatar" tras goleada de Brasil 7-0 ante Honduras.

21 de 21

"Ni las manos metieron", escribió Deporets TVC tras el pitazo final en el partido.

