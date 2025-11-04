Brasil golea a una insegura Honduras en su debut en el Mundial Sub-17 en Qatar

Al Rayyan , Qatar.- La Selección de Honduras comenzó con pie izquierdo su andadura en el Mundial Sub-17 de la FIFA que se disputa en Qatar tras ser humillada con marcador de 7-0 por la favorita y temible Brasil.

Dirigidos por Israel Canales, el combinado catracho fue superado a principio a fin por los brasileños en juego realizado en el bello en el complejo Aspire Zone de Doha, Qatar.

Las malas noticias para Honduras llegaron desde la previa del compromiso de este martes ya que perdió por lesión a Luis , el hijo del histórico exgoleador David Suazo y máxima figura de este equipo ya que milita en el Sporting Braga de Portugal. El chico estuvo ausente debido a que tiene una tendinitis .

Para la H ha sido un partido para el olvido y ante los cariocas se consumó la peor goleada en la historia de los Mundiales Sub-17 que ha encajado la escuadra hondureña, superando el 1-6 sufrido por Japón en la justa mundialista de dicha categoría que se realizó en la India.

ACCIONES

El pitazo inicial comenzó y Brasil se volcó al ataque ante una Honduras que se mostró temeroso siendo ampliamente superado por el conjunto rival. En el primer tiempo increíblemente nos marcaron cuatro goles.

Apenas a los nueve minutos, los brasileños abrieron el marcador gracias a su delantero Ruan Pablo que sacó un potente derechazo tras una mala salida en la zona defensiva del equipo centroamericano.

La segunda diana de los sudamericanos llegó al minuto 15 y fue obra del artillero Dell, ya que aprovechó a mandarla a guardarla sin ninguna marca dentro del área chica.

La pesadilla no paraba y siguió para la Bicolor debido a que los 19 se dio el tercero y esta vez fue gracias a un remate elegante de zurda de Felipe Morais que fue imposible de poder detener.

En la recta final de la primera mitad se dio la cuarta diana y nuevamente Dell se hizo presente con su doblete. Un disparo que desviado por la figura brasileña y se fue al fondo de las redes, era el minuto 48.

Honduras se fue al descanso perdiendo 4-0 en una primera parte espantosa.

Ya para la etapa de complemento, la selección brasileña bajó el ritmo, pero le fue suficiente para poder marcar otros tres tantos y así sepultar las esperanzas de la H.

Al 59, Vitor Hugo puso el quinto gol para Brasil mediante un cabezazo aprovechado tras un despeje a medias del portero Eliezer Fuentes.

La verdeamarela continuó con su festín y a los 74 minutos el lateral derecho Angelo se volcó al ataque y pudo marcar con un derechazo dentro del área.

El 7-0 definitivo de los brasileños llegó al minuto 90 y fue el mejor gol del encuentro. Gran jugada colectiva, espectacular pase en profundidad de Rocha y Gabriel Mec de zurda la mandó al fondo de las redes.

Esta goleada deja un panorama muy complicado para la Bicolor, ya que de los cuatro equipos del grupo solo clasifican los dos mejores, junto con los ocho mejores terceros de todo el torneo, a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo juveni

Sin tiempo que perder, Honduras deberá de cambiar el chip de su amargo debut El siguiente juego de los dirigidos por Israel Canales será este viernes 7 de noviembre ante Zambia a las 9:45 de la mañana (hora en territorio catracho).

Posteriormente, la H cerrará su participación en fase de grupos enfrentando a Indonesia el próximo lunes 10 del mes antes mencionado, dicho encuentro comenzará a las 8:45AM.