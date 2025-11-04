La razón por la que Luis Gabriel Suazo no jugó con Honduras ante Brasil en el Mundial

Al Rayyan , Qatar.- La selección de Honduras tuvo una mala noticia para el debut frente a Brasil en el Mundial Sub-17 que se juega en Qatar. La Bicolor no pudo contar con su máxima figura para medirse a los sudamericanos y se ha conocido el motivo.
Luis Gabriel Suazo, hijo de la leyenda, David Suazo, no fue parte de la convocatoria de Israel Canales para el juego ante la Verdeamarela esto debido a una lesión.
El jefe de prensa de la Bicolor, Edwin Banegas, explicó lo que sufre el jugador del Sporting Braga y que causa preocupación en Honduras, no solo por perderse el partido ante Brasil, si no que también para lo que resta del torneo.
La información dicta que Suazo tiene una tendinitis y esa es la causa por la que no está en el debut ante la selección de Brasil.
Luis Gabriel ya se había recuperado de ciertas dolencias musculares con las que llegó desde su club, pero ahora tenido un nuevo problema que lo hace ser baja.
Otro jugador de la Bicolor Sub-17 que no estuvo en el debut es Denzel Arzu que por un cuadro gripal se ha perdido el encuentro ante los sudamericanos.
A Honduras le restarán dos juegos en el Mundial Sub-17 y confirme pasen los días se espera información sobre los dos futbolistas que causaron baja ante Brasil.