“Real España no está obligado a ganar de visita”: ‘Palomo’ previo a jugarse el pase ante Herediano

“Venimos bien después de un partido sufrido ante UPN. El triunfo de la pasada jornada nos dio un impulso anímico. Fue un partido que pudo determinar un antes y después en el equipo, vi muchas cosas buenas, el club no bajó los brazos y me sentí identificado con ellos. Podemos mejorar más, no hemos sido ni la sombra lo que eramos el torneo anterior”, dijo el entrenador Julio ‘Palomo’ Rodríguez previo al viaje a la capital tica.

La Máquina cayó en su debut ante Comunicaciones y este club ahora tiene seis puntos, mientras que su rival de turno, el Herediano, tiene cuatro y podría llegar a siete, por lo que los aurinegros corren el riesgo de quedar virtualmente eliminados, al quedarle solamente seis puntos por ganar.