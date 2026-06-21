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Países Bajos rompe el récord de partidos consecutivos invictos de la Brasil de Pelé

Desde 1966, ninguna selección había logrado ganar o empatar más de 13 partidos consecutivos en los mundiales, hasta que Países Bajos estableció una nueva marca

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 10:30
Países Bajos rompe el récord de partidos consecutivos invictos de la Brasil de Pelé

Países Bajos aplastó 5-1 a Suecia y se acerca a los dieciseisavos de final superando un récord de Pelé.

 Foto: EFE

Texas, Estados Unidos.- Después de 60 años, Países Bajos logró superar el registro de 13 partidos sin conocer la derrota en mundiales, una marca que le pertenecía a la Brasil de Pelé, dos veces campeona del mundo entre 1958 y 1966.

Países Bajos superó a Brasil tras vencer a Suecia con dobletes de Brobbey, Gakpo y uno más de Summerville.

Países Bajos superó a Brasil tras vencer a Suecia con dobletes de Brobbey, Gakpo y uno más de Summerville.

 (Foto: Cortesía @Jaimefmacias en X)

La última derrota en mundiales para los holandeses fue en la final de Sudáfrica 2010, donde perdieron por la mínima diferencia contra España y aquel recordado gol de Iniesta al minuto 116, pero a partir de ahí, no saben lo que significa perder un partido en una Copa del Mundo.

Todo comienza en el Mundial de Brasil 2014, donde golearon 5-1 a España en su debut, vencieron con lo justo a Australia y no tuvieron mayores contratiempos contra Chile. Ya en octavos de final, el rival fue México y aquel polémico penal de Robben, llevándose la victoria por 2-1.

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En cuartos de final se vieron las caras con la revelación del torneo, Costa Rica, a la cual superaron en una apasionante tanda de penales, pero en semifinales, la moneda cayó del lado argentino, siendo eliminados desde los once pasos, aunque para la estadística, caer en penales cuenta como empate, conformándose con la medalla del tercer lugar.

Países Bajos se quedó fuera de Rusia 2018, pero en Qatar 2022 continuaron con su racha invicta, donde vencieron 2-0 a Senegal en su primer partido, empataron 1-1 contra Ecuador y superaron sin problemas a los anfitriones en el tercer encuentro de la fase de grupos.

Países Bajos va por su primer Mundial de la mano de Dumfries, Gakpo, Van Dijk y De Jong.

Países Bajos va por su primer Mundial de la mano de Dumfries, Gakpo, Van Dijk y De Jong.

 (Foto: EFE)

Seguidamente, en los octavos de final, no tuvieron piedad ante Estados Unidos, pero el destino les volvió a jugar una mala pasada contra Argentina, siendo eliminados en una tanda de penales donde Emiliano "Dibu" Martínez detuvo los disparos de Van Dijk y Berghuis.

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Ya en la Copa del Mundo 2026, Países Bajo igualó 2-2 contra Japón y le pasó por encima a Suecia con un marcador de 5-1 en su segundo duelo del Grupo F, alcanzando los 14 partidos sin conocer la derrota en mundiales, una marca que ninguna selección en la actualidad está cerca de superar.

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Redacción web
Mario Ramírez

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