Países Bajos rompe el récord de partidos consecutivos invictos de la Brasil de Pelé

Texas, Estados Unidos.- Después de 60 años, Países Bajos logró superar el registro de 13 partidos sin conocer la derrota en mundiales, una marca que le pertenecía a la Brasil de Pelé, dos veces campeona del mundo entre 1958 y 1966.

La última derrota en mundiales para los holandeses fue en la final de Sudáfrica 2010, donde perdieron por la mínima diferencia contra España y aquel recordado gol de Iniesta al minuto 116, pero a partir de ahí, no saben lo que significa perder un partido en una Copa del Mundo. Todo comienza en el Mundial de Brasil 2014, donde golearon 5-1 a España en su debut, vencieron con lo justo a Australia y no tuvieron mayores contratiempos contra Chile. Ya en octavos de final, el rival fue México y aquel polémico penal de Robben, llevándose la victoria por 2-1.



En cuartos de final se vieron las caras con la revelación del torneo, Costa Rica, a la cual superaron en una apasionante tanda de penales, pero en semifinales, la moneda cayó del lado argentino, siendo eliminados desde los once pasos, aunque para la estadística, caer en penales cuenta como empate, conformándose con la medalla del tercer lugar. Países Bajos se quedó fuera de Rusia 2018, pero en Qatar 2022 continuaron con su racha invicta, donde vencieron 2-0 a Senegal en su primer partido, empataron 1-1 contra Ecuador y superaron sin problemas a los anfitriones en el tercer encuentro de la fase de grupos.

Seguidamente, en los octavos de final, no tuvieron piedad ante Estados Unidos, pero el destino les volvió a jugar una mala pasada contra Argentina, siendo eliminados en una tanda de penales donde Emiliano "Dibu" Martínez detuvo los disparos de Van Dijk y Berghuis.