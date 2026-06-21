¿Quién es Eloy Room, el portero héroe de Curazao en el partido contra Ecuador del Mundial 2026?

El veterano guardameta de la Selección de Curazao vivió una noche histórica contra Ecuador, pero, ¿quién es Eloy Room?
Nacido el 6 de febrero de 1989 (37 años) en Nimega, Países Bajos, Room jugó para las categorías inferiores de los europeos, pero decidió defender los colores de la Selección de Curazao, tierra natal de su padre.
Actualmente juega en el Miami FC, club de la segunda división estadounidense, aunque la mayor parte de su carrera se desarrolló en equipos del fútbol neerlandés, donde defendió la portería del Vitesse y posteriormente formó parte del PSV Eindhoven, donde conquistó la Eredivisie.
Sus destacadas actuaciones en el viejo continente llamaron la atención de Patrick Kluivert, leyenda holandesa y entrenador de los caribeños en 2015, quien lo convenció de sumarse al proyecto de la "Ola Azul".
Su primera actuación sobresaliente llego para la Copa Oro 2019, donde Curazao venció a Honduras con 13 atajadas de Eloy Room, un nuevo récord para la competición.
Posteriormente, en 2023, Argentina y Curazao disputaron un partido amistoso en tierras albicelestes y aunque fueron goleados 7-0, Messi le pidió la camiseta a Room, ya que el astro argentino convirtió su gol número 100 en selecciones contra la leyenda curazaleña.
Comenzaron las eliminatorias para el Mundial 2026 y Curazao quedó encuadrado en un duro grupo con Bermuda, Jamaica y Trinidad y Tobago, las dos últimas con experiencia en mundiales pasados.
Los resultados se fueron dando y después de igualar 0-0 contra Jamaica en la última jornada, Curazao se clasificó al Mundial 2026 con un sobresaliente Eloy Room que solo encajó tres goles en seis partidos.
Ya en el Mundial 2026, debutaron con un amargo 7-1 contra Alemania, pero sorprendieron a propios y extraños luego de igualar sin goles ante Ecuador, en un partido donde Eloy Room realizó 15 atajadas claves, quedándose a una de empatar el récord de Tim Howard en Brasil 2014. “Probablemente ha sido el mejor partido de mi carrera”, reconoció el guardameta tras el encuentro.
"Empecé en 2015, hace ya once años, así que ha sido un camino largo. Nada fácil, pero al final siempre siempre tuvimos fe en que llegaríamos al Mundial". El camino de Curazao continua el jueves 25 de junio contra Costa de Marfil y en caso de ganar, tenemos Eloy Room para rato.