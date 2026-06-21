¿Quién es Eloy Room, el portero héroe de Curazao en el partido contra Ecuador del Mundial 2026?

Ya en el Mundial 2026, debutaron con un amargo 7-1 contra Alemania, pero sorprendieron a propios y extraños luego de igualar sin goles ante Ecuador, en un partido donde Eloy Room realizó 15 atajadas claves, quedándose a una de empatar el récord de Tim Howard en Brasil 2014. “Probablemente ha sido el mejor partido de mi carrera”, reconoció el guardameta tras el encuentro.