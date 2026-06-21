Revuelo en el Mundial 2026: Jugador de Irán denuncia haber sido afectado por cártel en México

Futbolista de Irán desata la polémica al revelar que fue afectado por delincuencia en México. Así fue interceptado por un cártel.
La selección de Irán arrancó su participación en la Copa del Mundo 2026 en medio de un escenario complejo y cargado de polémicas. El conjunto asiático igualó en su estreno frente a Nueva Zelanda, pero la atención no estuvo únicamente en lo ocurrido dentro del terreno de juego.
Desde antes del inicio del torneo, la delegación iraní enfrentó numerosos obstáculos relacionados con las tensiones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, uno de los anfitriones del certamen. Los problemas incluyeron dificultades para obtener permisos de ingreso, limitaciones de movilidad y diversos inconvenientes logísticos.
Debido a estas circunstancias, Irán instaló su centro de operaciones en Tijuana, México, ya que no tenía la posibilidad de permanecer de forma permanente en territorio estadounidense. Incluso, algunos miembros del cuerpo técnico no pudieron ingresar al país norteamericano para acompañar al equipo durante sus compromisos mundialistas.
Mientras la selección trataba de adaptarse a esta situación, surgió una llamativa historia protagonizada por Alireza Jahanbakhsh. El futbolista reveló en una entrevista que vivió un momento de tensión durante una visita a Tulum, antes de comenzar la competición.
Según relató el jugador iraní, él y un amigo fueron interceptados por varios hombres armados con el rostro cubierto mientras circulaban en un vehículo. En un principio, pensaron que se trataba de un asalto común, aunque el desenlace terminó siendo completamente inesperado.
“Fuimos a Tulum y el cártel nos detuvo. Sus caras estaban totalmente cubiertas. Estábamos en un carro y nos detuvieron. Nos hicieron bajar y poner las manos sobre el automóvil y empezaron a registrarnos”, recordó Jahanbakhsh. El futbolista señaló que únicamente llevaba consigo “una tarjeta bancaria y entre 30 y 40 euros en efectivo”.
El extremo explicó que habían tomado precauciones durante su estancia en México. “Sabíamos que no debíamos llevar gran cantidad de dinero, así que realmente no teníamos nada... ellos querían mucho dinero, pero no entendíamos qué tanto”, comentó al recordar el incidente.
Durante la revisión, uno de los sujetos les preguntó repetidamente por su procedencia. “¿País, país? (Country, country?)”, recordó el iraní. Inicialmente respondió “Holanda”, debido a su vínculo con el fútbol neerlandés.
Sin embargo, su acompañante, identificado como Benjamín, le sugirió otra respuesta. “Ali, di Irán, di Irán. Ellos son buenos con Irán”, le recomendó en medio de la situación.
Jahanbakhsh aseguró que todo cambió cuando mencionó su verdadera nacionalidad. Según contó, uno de los hombres comenzó a reírse y, aunque les quitó las pocas pertenencias que llevaban, finalmente les permitió marcharse. “¡Oh, Irán! Vamos, vayan”, recordó que les dijo antes de dejarlos en libertad.
El internacional iraní reconoció que todavía no comprende el motivo de aquella reacción. “Mi amigo va más a México que yo y dice que los cárteles aman a los iraníes. Lo juro, no sé por qué. Él no explicó la razón, pero dice que los cárteles aman a los iraníes”, manifestó.
Las declaraciones del futbolista rápidamente se viralizaron y provocaron numerosas reacciones en redes sociales y medios internacionales, especialmente por lo inusual de la experiencia narrada.
Mientras tanto, la selección iraní continúa preparando sus compromisos mundialistas en el Estadio de los Xolos de Tijuana. Debido a las medidas impuestas por las autoridades estadounidenses, el equipo debe desplazarse a Estados Unidos únicamente para disputar sus partidos y regresar a México una vez concluidos los encuentros.
Los carteles se han convertido en uno de los problemas más graves en México. (Imagen ilustrativa).