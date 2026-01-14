  1. Inicio
  2. · Deportes

Onán Rodríguez se olvida de Real España y es nuevo portero del Olimpia

Onán Rodríguez decidió no renovar con el Real España y luego de varias ofertas se inclinó por firmar un contrato con el Olimpia

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 09:20
Onán Rodríguez se olvida de Real España y es nuevo portero del Olimpia

Onan Rodríguez se mostró en varios partidos con el Real España a un buen nivel.

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia está en plena renovación de su plantilla luego de la conquista del título 40 en la historia de la institución el pasado 7 de enero frente al Marathón por el torneo Apertura.

Hasta los momentos han sido seis bajas que compitieron en el pasado campeonato y cuentan con tres incorporaciones luego de estar en calidad de préstamo.

Olimpia rechaza oferta del Alajuelense por fichaje de Jorge Álvarez

Los 'Leones' dieron a conocer la baja por mutuo acuerdo con el arquero colombiano Andrés Felipe Salazar, quien jugará con Águilas Doradas de su país.

Ahora el nuevo fichaje que tiene para hacerle competencia a Edrick Menjívar en el arco, es Onán Rodríguez, procedente del Real España.

Altas y bajas del Clausura 2026: Olimpia con muchas bajas, Motagua y Real España se refuerzan

Al meta de 23 años se le venció el contrato con Real España y no llegó a un acuerdo de renovación a pesar de todo intento posible de la directiva aurinegra.

Onán Rodríguez ya tiene un acuerdo con el Olimpia, además fue tentado por Motagua y Olancho FC con buenas pretensiones económicas. El meta está pasando sus días de vacaciones en su natal Puerto Cortés.

La actualidad de los últimos extranjeros que jugaron en el Olimpia

Directivos del Olimpia se trasladarán este miércoles 14 de enero al puerto más importante de Centroamérica para la firma oficial. De hecho, Onán Rodríguez ya conoce que el sábado 17 de enero se debe presentar al inicio de la pretemporada de los blancos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias