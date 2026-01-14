Onán Rodríguez se olvida de Real España y es nuevo portero del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia está en plena renovación de su plantilla luego de la conquista del título 40 en la historia de la institución el pasado 7 de enero frente al Marathón por el torneo Apertura. Hasta los momentos han sido seis bajas que compitieron en el pasado campeonato y cuentan con tres incorporaciones luego de estar en calidad de préstamo.

Los 'Leones' dieron a conocer la baja por mutuo acuerdo con el arquero colombiano Andrés Felipe Salazar, quien jugará con Águilas Doradas de su país. Ahora el nuevo fichaje que tiene para hacerle competencia a Edrick Menjívar en el arco, es Onán Rodríguez, procedente del Real España.

Al meta de 23 años se le venció el contrato con Real España y no llegó a un acuerdo de renovación a pesar de todo intento posible de la directiva aurinegra. Onán Rodríguez ya tiene un acuerdo con el Olimpia, además fue tentado por Motagua y Olancho FC con buenas pretensiones económicas. El meta está pasando sus días de vacaciones en su natal Puerto Cortés.