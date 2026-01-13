¿Cuál es el presente de los últimos extranjeros que jugaron en el Olimpia?

Leandro Sosa: El uruguayo jugó en Olimpia en un momento bastante complejo para el León, disputando solo un torneo en donde dejó un rendimiento aceptable, pero finalmente la directiva decidió no renovarle el contrato. Tras dejar el fútbol hondureño, Sosa recaló en el Progreso de Uruguay, luego se marchó al Ayacucho de Perú y actualmente milita en el Sporting Cristal, uno de los principales clubes del país inca.