¿Cuál es el presente de los últimos extranjeros que jugaron en el Olimpia?

La mayoría pasó sin pena ni gloria y algunos tuvieron un rendimiento aceptable. Esta es la actualidad de los últimos extranjeros que jugaron en el Olimpia

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 17:51
Luis Ovalle: El panameño llegó en 2018 generando una alta expectativa por haber clasificado al Mundial con Panamá, pero su paso por Olimpia fue bastante discreto. Actualmente se encuentra sin equipo tras haber jugado en clubes como Atlético Venezuela, Deportivo Táchira, Deportivo La Guaira, Plaza Amador, San Francisco y San Miguelito.
Javier Estupiñán: Estuvo en el Olimpia entre 2015 y 2018, realizando un importante aporte en la zona ofensiva del Albo. Actualmente se encuentra retirado del fútbol. Su último equipo fue el Atlético Junior de El Negrito, Yoro, en la Liga de Ascenso.
Guillermo Chavasco: Solamente estuvo un torneo en el que fue subcampeón con Olimpia. Tras su salida del León, volvió a Honduras para jugar con el Vida, Juticalpa e Independiente, en Liga de Ascenso. Actualmente juega para el Atlético de Mictlán en Guatemala.
Leandro Motta: El brasileño llegó con un gran cartel a los merengues, pero poco o nada pudo aportarle al Rey de Copas. Tras su paso sin pena ni gloria regresó a su país y luego se marchó al Darmstadt de Alemania, en donde terminó colgando los botines.
Leandro Sosa: El uruguayo jugó en Olimpia en un momento bastante complejo para el León, disputando solo un torneo en donde dejó un rendimiento aceptable, pero finalmente la directiva decidió no renovarle el contrato. Tras dejar el fútbol hondureño, Sosa recaló en el Progreso de Uruguay, luego se marchó al Ayacucho de Perú y actualmente milita en el Sporting Cristal, uno de los principales clubes del país inca.
Martín Bonjour: Fue uno de los fichajes más decepcionantes en la historia del Olimpia, abandonando las filas del León antes de que terminara el Clausura 2019. Actualmente se encuentra sin equipo.
Esteban Espíndola: Dejó un muy buen suceso en el único torneo en el que estuvo con el Olimpia, logrando abrirse paso en el fútbol centroamericano con Marathón y Saprissa. En 2023 anunció su retiro y ahora trabaja como agente de futbolistas.
Jonathan Ferrari: Recordado por el partido de semifinales de Liga Concacaf ante el Saprissa, el argentino dejó el Olmpia después de seis meses y regresó a su país. En la presente temporada viste los colores del Cerrito de Uruguay.
José Cañete: Tuvo un breve paso por Olimpia en el torneo que fue cancelado por la pandemia. Hoy en día juega con el Patriotas FC de Paraguay.
Matías Morales: Pasó casi desapercibido por el equipo de Pedro Troglio en 2020. Tras regresar a su país y tener un breve paso por Italia actualmente juega en el San Martín de Argentina.
Cristian Maidana: El "Chaco" destacó por su gran nivel con los Leones, siendo parte de dos títulos en el primer tetracampeonato de Troglio. Dejó al Olimpia en 2021 y a pesar de jugar en otros equipos nunca abandonó el sentimiento por el Rey de Copas. Su último equipo fue el Argentino de Quilmes.
Matías Garrido: El mediocampista dejó muy buenas sensaciones en dos temporadas como jugador del Olimpia. Tras su salida recaló en el Desamparados de Argentina, club con el que continúa jugando.
Ezequiel Aguirre: Fue uno de los fichajes más cuestionados de la era Troglio y dejó el plantel merengue con el recuerdo de su fallo frente al América en la Liga de Campeones de Concacaf. Actualmente juega para el Defensores de Belgrano.
Gastón Díaz: El lateral argentino solo estuvo un torneo con los albos. Ahora juega con el Real Pilar de Argentina.
Gabriel Araújo: El brasileño se ganó el corazón de la afición olimpista apareciendo en momentos claves como en la final de la Liga Concacaf 2022 ante Alajuelense. Actualmente, Araújo sigue en Honduras vistiendo los colores del Génesis.
Yan Maciel: El brasileño ganó un tetracampeonato con el León y posteriormente regresó al fútbol de su país antes de ser anunciado como fichaje estrella del FAS de El Salvador.
Ignacio Colombini: Pasó por Olimpia sin pena ni gloria y tras dejar el plantel melenudo en 2024 fichó por el Boca Unidos de Argentina antes de concretar su traspaso al Compañía General.
