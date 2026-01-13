Altas y bajas del Clausura 2026: Olimpia con muchas bajas, Motagua y Real España se refuerzan

San Pedro Sula, Honduras.- Se viene el inicio del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Olimpia es el equipo defensor del título luego de ganarle la final a Marathón que buscaba coronarse en su centenario.
Este torneo venidero tiene algo interesante y esque en el mismo es donde se define el club que termina como último en ambos campeonatos y que desciende a segunda división.
Razón por la que varios equipos han empezado con sus movimientos de varios jugadores, sacaron la chequera y han empezado a fichar con la ilusión de escalar en la tabla y no terminar como último.
Llama la atención que el equipo Victoria, uno de los equipos que mostró poco o nada en el Apertura, no se ha reforzado, atraviesa un problema económico.
Choloma que fue el último, empezó a sumar jugadores a su plantel para el torneo Clausura 2026 con la ilusión de salir de la zona roja de la tabla.
El torneo está programado para que se por iniciado el sábado 24 de enero. La Liga Nacional ya dio las jornadas de la primera vuelta.
Altas y bajas de equipos de Honduras para torneo Clausura 2026
VICTORIA
ALTAS: Ninguno oficial.
BAJAS: Pablo Cacho, Jhon Jairo López (DT), Walter "Colocho" Martínez, Wisdom Quaye, Humberto Acevedo (Colombia), Segundo Granja (Colombia), Luis Franco (México) y Yair Delgadillo (México).
JUTICALPA FC
ALTAS: Wisdom Quayé
BAJAS: Nicolás López (Uruguay), Ramiro Rocca (Argentina), Luis Garrido, Shalton Arzú y Elmer Güity, Cristian Altamirano.
LOBOS UPNFM
ALTA: Jonathan Núñez.
BAJAS: German "Patón" Mejía, José Raúl García, Félix García, Pedro Gotay, Lesvin Medina, Enrique Vázquez, Ángel Fiallos, Óscar Loretto Barrios, Andy Hernández, Stiven Dávila.
GÉNESIS PN
ALTAS: Manuel Gamboa (Panamá) y Walter "Colocho" Martínez.
BAJAS: Kevin Álvarez, Marvin Maldonado, Antonio Polidoro (Brasil), Kevin Salazar, Héctor Castellanos, Oliver Morazán y Moisés Rodríguez.
CD CHOLOMA
ALTAS: Carlos "Chato" Padilla (DT), Eiver Flores (Panamá), José Mariano Pineda, Daniel Carten Bodden y Sonny Fernández.
BAJAS: Mario Martínez, Johnny Leverón, Selvin "Pibe" Guevara, Jorge Pineda (DT), Roberto López, Bryan Castillo, Milton Núñez, Jafeth Núñez, Alain Santos, Axel Alvarado, Jeison Truque (Colombia), Yeison Mosquera (Colombia), Eli Palma y José Zamora (Colombia).
PLATENSE FC
ALTAS: Yoel Castillo, Rembrant Flores y Carlos Castellanos.
BAJAS: Carlos "Chuy" Pérez y Aldo Fajardo.
OLANCHO FC
ALTAS: Jhon Jairo López (DT), Jorlian Sánchez (Panamá), Carlos Argueta y Geisson Perea (Colombia), Clayvin Zúniga (Municipal Limeño, El Salvador), Geovany Martínez (UPNFM)
BAJAS: Rodrigo de Olivera (Uruguay), Reynaldo Tilguath (DT), Carlos Small (Panamá), Yeer Gutiérrez, Edgar Benítez (Paraguay) y Alex López.
MARATHÓN
ALTAS: Axel Maldonado y Óscar Loretto Barrios.
BAJA: Iván Anderson (Panamá).
REAL ESPAÑA
ALTAS: David Sayago (Argentina), Gonzalo Ritacco (Argentina), Juan Manuel Capeluto (Uruguay), Anthony García, Roberto López, Exon Arzú y Wisdom Quaye.
BAJAS: Bryan Moya, Maylor Núñez, Ever Alvarado, Matías Rotondi (Argentina), Wesly Decas, Yeison Moreno (Colombia), Daniel Carten Bodden y Darlin Mencía (Uruguay).
MOTAGUA
ALTAS: Rodrigo de Olivera (Uruguay), Romario da Silva (Brasil), Alejandro Reyes, Pablo Cacho, Yostin Obando, Aaron Barrios y Andy Hernández.
BAJAS: Jonathan Núñez, Yoel Castillo, Maicol Cabrera, Carlos Argueta y Sebastián Cardozo (Uruguay), Mathías Vázquez (FC Cincinnati - MLS Next Pro)
OLIMPIA
ALTAS: José Raúl García, Félix García y Moisés Rodríguez.
BAJAS: Edwin Solani, Kevin "Choloma" López, José García, Dereck Moncada, Marcos Montiel (Uruguay), Edwin Solano.