Altas y bajas del Clausura 2026: Olimpia con muchas bajas, Motagua y Real España se refuerzan

San Pedro Sula, Honduras.- Se viene el inicio del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Olimpia es el equipo defensor del título luego de ganarle la final a Marathón que buscaba coronarse en su centenario. Este torneo venidero tiene algo interesante y esque en el mismo es donde se define el club que termina como último en ambos campeonatos y que desciende a segunda división.

Razón por la que varios equipos han empezado con sus movimientos de varios jugadores, sacaron la chequera y han empezado a fichar con la ilusión de escalar en la tabla y no terminar como último. Llama la atención que el equipo Victoria, uno de los equipos que mostró poco o nada en el Apertura, no se ha reforzado, atraviesa un problema económico.

Choloma que fue el último, empezó a sumar jugadores a su plantel para el torneo Clausura 2026 con la ilusión de salir de la zona roja de la tabla. El torneo está programado para que se por iniciado el sábado 24 de enero. La Liga Nacional ya dio las jornadas de la primera vuelta.

Altas y bajas de equipos de Honduras para torneo Clausura 2026