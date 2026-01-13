¡Sin equipo! Jugadores del fútbol hondureño que están como agentes libres

Se terminó el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras, ahora se viene el Clausura 2026 y varios jugadores se encuentra sin club todavía
German "Patón" Mejía: El exjugador de Olimpia, Real España y Lobos UPNFM no tiene equipo y es uno de los agentes libres del presente mercado de fichajes.
Henry Figueroa: El defensor central fue bastión importante en la zona baja del Marathón. Motagua busca su regreso para el Clausura.
José García: El defensor central multicampeón con Olimpia se quedó sin equipo. En el torneo Clausura podría recalar nuevamente.
Onan Rodríguez: El guardián oriundo de Puerto Cortés terminó su vínculo con Real España. Su futuro podría recalar en Tegucigalpa.
Kevin López: El atacante es uno de los futbolistas que podría jugar en un grande para el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.
Solani Solano: El exatacante merengue se quedó sin contrato tras terminar su vínculo con Olimpia.
Ever Alvarado: El defensor zurdo rescindió su contrato con la máquina y es agente libre
Brayan Moya: El delantero hondureño rescindió su contrato con Real España y es agente libre en el mercado de fichajes.
Yeer Gutiérrez: El defensor polifuncional terminó su contrato con Potros de Olancho FC.
Elmer Guity: El lateral zurdo también se quedó son contrato al salir del Juticalpa FC de Olancho.
Ramiro Rocca: El delantero que la rompió en Real España es otro de los agentes libres para el mercado de fichajes.
Luis Garrido: El volante mundialista con Honduras en Brasil terminó su vínculo con los "Canecheros" del Juticalpa FC.
Édgar Benítez: El defensor central paraguayo quedó descartado por la directiva del Olancho FC.
Mario Martínez: El volante zurdo no culminó el torneo Apertura con el Choloma y es otro de los mediocampistas que están si equipo.
Jhonny Leverón: Luego de su idilio con el CD Choloma, el defensor central zurdo quedó como agente libre.
Maylor Núñez: El lateral derecho es otro de los nombres apetecibles en el mercado de fichajes de la Liga Nacional de Honduras.