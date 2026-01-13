Fichajes del Ascenso de Honduras: Héctor Vargas es noticia y ex de Olimpia a segunda

Los equipos de la segunda división del fútbol hondureño se han comenzado a reforzar de cara al torneo Clausura 2026. Ex jugadores de primera pasan al ascenso
Marcos Martínez, defensor por muchos años de Platense, se integró al Independiente de Siguatepeque.
Lesvin Medina fue dado de baja de Lobos UPNFM de la primera división y lo contrató Arsenal Sao de la Liga de Ascenso. El defensor surge de las inferiores del Olimpia.
Marbyn Valle también es nuevo futbolista del Arsenal Sao de la comunidad de Cantarranas, Francisco Morazán.
Otro que no sigue en primera es Edgar "Quique" Vázquez al ser contratado por Arsenal Sao tras su paso por los Lobos de la UPNFM.
San Rafael decidió fichar al entrenador German "Ñato" Rodríguez para el torneo Clausura.
El experimentado Óscar García no es más jugador del Hondupino de la comunidad de Trojes. Pasó por el Motagua.
Hondupino también dio de baja al experimentado Osbed Pérez.
Mario Barrios tampoco continuará defendiendo los colores del Hondupino.
Ulises Navarro no es más jugador del Hondupino de la comunidad de Trojes, El Paraíso.
El experimentado Micher Antúnez deja las filas del Hondupino.
El San Rafael FC ha movido su plantilla, incorporó a Marvin Ávila a sus filas.
Osman "Nine" Maldonado llega para reforzar la zona central del San Rafael.
Desde el CD Jaguares de la Liga Mayor de Cantarranas se une al San Rafael Antonio "Mana" Bustillos.
Jahir "Shaarawy" García es otro de los zagueros que fichó el San Rafael a su plantilla.
Kelvin "Juanpi" Álvarez dejó el Gimnástico de la Liga de Ascenso para integrarse al San Rafael.
El arquero colombiano Jeison Pinillo es la nueva ficha de San Rafael a sus filas.
Tela FC presentó a: Maynor Antúnez (defensa central, 24 años), Marco Alvarenga (lateral derecho, 24 años), Gerson Ávila (volante, 24 años) y Wilmer "Toto" Aguilar (mediocampista, 16 años).
El delantero colombiano de 24 años Jean Carlos Rentería dejó al San Juan Huracán y es nuevo jugador del Tela FC.
El técnico argentino Carlos de Toro llega al banquillo del Social Sol proveniente del Real Sociedad.
José Mendoza, experimentado arquero hondureño, salió de Leones HT6 y ahora milita en el Social Sol.
Rommel Salgado es el nuevo entrenador del Honduras Progreso, con amplia experiencia en la liga de plata de Honduras.
Honduras Progreso también fichó al defensor Erick Peña a sus filas para el torneo Clausura.
Edwin León, futbolista histórico del Honduras Progreso, también vuelve luego de varios campeonatos lejos de la Perla del Ulúa.
Jorge el "Ñangui" Cardona está de vuelta en el Honduras Progreso tras vivir en Estados Unidos por muchos años y estar jugando en ligas burocráticas en El Progreso.
Elvin López, quien se coronó el fin de semana como campeón del torneo de reservas de Honduras con Victoria, fue presentado hoy como el nuevo técnico del Boca Juniors de Tocoa.
Héctor Vargas no sigue como técnico de Leones HT6 luego de dirigir el anterior campeonato de debut del club.
Fernando Molina es elegido para el banquillo de Leones HT6 para el torneo Clausura.
Además, se menciona que lo acompañará como asistente técnico Marlon Peña.