Liga Nacional anuncia la Supercopa de Honduras: Olimpia espera rival

San Pedro Sula, Honduras.- La Liga Nacional sorprendió este martes 13 de enero al oficializar la Supercopa Honduras 2026 y en la misma, confirmó al primer equipo clasificado a pelear por el nuevo título. A seis días de la final del torneo Apertura 2025, en donde Olimpia se coronó campeón tras vencer a Marathón (3-2 global), las autoridades confirmaron el nuevo trofeo que se jugarán los equipos hondureños en el primer semestre del año.

El Olimpia, actual campeón del fútbol hondureño, ya tiene asegurado su presencia y peleará el título con el que sea campeón del Clausura 2026; sin embargo, muchos se preguntan qué sucede si vuelve a repetir campeonato. Si los Albos vuelven a coronarse en la presente campaña del balompié catracho, el equipo que clasificará como su rival será el mejor rankeado en la tabla acumulada de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026.