Liga Nacional anuncia la Supercopa de Honduras: Olimpia espera rival

San Pedro Sula, Honduras.- La Liga Nacional sorprendió este martes 13 de enero al oficializar la Supercopa Honduras 2026 y en la misma, confirmó al primer equipo clasificado a pelear por el nuevo título.
A seis días de la final del torneo Apertura 2025, en donde Olimpia se coronó campeón tras vencer a Marathón (3-2 global), las autoridades confirmaron el nuevo trofeo que se jugarán los equipos hondureños en el primer semestre del año.
El Olimpia, actual campeón del fútbol hondureño, ya tiene asegurado su presencia y peleará el título con el que sea campeón del Clausura 2026; sin embargo, muchos se preguntan qué sucede si vuelve a repetir campeonato.
Si los Albos vuelven a coronarse en la presente campaña del balompié catracho, el equipo que clasificará como su rival será el mejor rankeado en la tabla acumulada de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026.
Los Albos se enfrentarían a este club una o dos semanas después de finalizar el presente torneo y este título se definiría a partido único en una cancha neutral.
La Liga Nacional de Honduras hizo este anuncio antes del arranque del Clausura 2026 que está pactado para comenzar el próximo viernes 23 de enero, marcando el inicio de una nueva lucha por el título del fútbol hondureño.
En la jornada 1 se disputarán duelos como el Olimpia vs Génesis, Real España vs Olancho, UPNFM vs Marathón, Juticalpa vs Choloma y Platense vs Victoria, mientras que Motagua descansa en esta primera fecha.