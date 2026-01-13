  1. Inicio
El crack de la MLS que El Salvador le quitó a Honduras: "Pierde un talento de oro"

La joven promesa optó por El Salvador tras no recibir apoyo administrativo para obtener el pasaporte catracho

  • Actualizado: 13 de enero de 2026 a las 13:39
El crack de la MLS que El Salvador le quitó a Honduras: Pierde un talento de oro

William Bonilla fue parte de la convocatoria que logró la clasificación de Honduras al Mundial Sub-17.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras.- En Estados Unidos existe una gran cantera de futbolista con raíces hondureñas y que sueñan con vestir la camisa de la Bicolor en competencias oficiales.

Al tener doble nacionalidad también son elegibles para otros países y este es el caso de William Bonilla Juárez, que milita en el North Carolina de la MLS Next Pro.

William Bonilla Juárez formó parte del proceso antes de la Bicolor Sub-17 que logró el boleto al Mundial de Qatar 2025 y debido a la falta de su pasaporte catracho no fue tomado en cuenta.

Marlon Orellana, entrenador hondureño, expuso el caso en sus redes sociales y lamentó que la Federación de El Salvador lograra convencer al joven.

"Fue toda una odisea conseguirlo (pasaporte catracho) después no lo convocaron más y ahora El Salvador (luego de ver sus videos y su enorme calidad a través del DT Hugo Pérez) lo han convocado a la Sub-20. Esto es increíble y duele mucho y así Honduras pierde un talento de oro de la MLS Next. Ojalá y cambien las cosas en nuestro país", sostuvo el entrenador que radica en Estados Unidos.

Y agregó en sus redes sociales Marlon Orellana: "Ya tienen veedores oficiales (ad honorem) aquí en USA y nosotros quedándonos atrás y sabiendo que cada año hay mundiales juveniles".

