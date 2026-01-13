El crack de la MLS que El Salvador le quitó a Honduras: "Pierde un talento de oro"

Al tener doble nacionalidad también son elegibles para otros países y este es el caso de William Bonilla Juárez, que milita en el North Carolina de la MLS Next Pro.

San Pedro Sula, Honduras.- En Estados Unidos existe una gran cantera de futbolista con raíces hondureñas y que sueñan con vestir la camisa de la Bicolor en competencias oficiales.

William Bonilla Juárez formó parte del proceso antes de la Bicolor Sub-17 que logró el boleto al Mundial de Qatar 2025 y debido a la falta de su pasaporte catracho no fue tomado en cuenta.

Marlon Orellana, entrenador hondureño, expuso el caso en sus redes sociales y lamentó que la Federación de El Salvador lograra convencer al joven.

"Fue toda una odisea conseguirlo (pasaporte catracho) después no lo convocaron más y ahora El Salvador (luego de ver sus videos y su enorme calidad a través del DT Hugo Pérez) lo han convocado a la Sub-20. Esto es increíble y duele mucho y así Honduras pierde un talento de oro de la MLS Next. Ojalá y cambien las cosas en nuestro país", sostuvo el entrenador que radica en Estados Unidos.