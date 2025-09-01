Olimpia vs Real España en Estados Unidos: Fecha, sede y precio de la boletería del partido

New Orleans, Estados Unidos.- Olimpia y Real España, dos de los cuatros equipos grandes de la Liga Nacional de Honduras, estarán llevando su gran rivalidad rumbo a Estados Unidos, exactamente a los catrachos en New Orleans.
Aprovechando el parón en el campeonato debido a la Fecha FIFA en donde la selección hondureña jugará eliminatorias rumbo al Mundial 2026, tanto albos y aurinegros se enfrentando en partido amistoso en territorio estadounidense.
El clásico del fútbol moderno se disputará en duelo amistoso el próximo 7 de septiembre en la ciudad de New Orleans, lugar en donde hay miles de hondureños y la noticia ha sido recibida de la mejor manera. Los equipos viajarán este viernes con rumbo a tierras norteamericanas.
El partido ha sido denominado como el New Orleans Cup y se disputará en el Estadio Joe Yenni, ubicado en 400 Phlox Ave, Metairie, LA 70001, a las 6:30 PM, hora de New Orleans (5:30 PM en Honduras). Los boletos ya están a la venta: 40$ en preventa y 50$ en taquilla.
Ambos clubes no podrán contar con algunas de sus figuras ya que estarán concentrados con la Selección de Honduras para los duelos donde la Bicolor se enfrentará a Haití y Nicaragua por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.
Olimpia y Real España se enfrentaron el pasado 16 de agosto en el estadio Morazán y empataron 0-0 en duelo correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Los de Eduardo Espinel llegan a este partido tras perder 0-2 ante Marathón el pasado sábado, lo que les hizo perder el liderato, quedando en la segunda posición con 14 puntos. Por otro lado, La Máquina también cayó de visita ante Motagua y ocupa la sexta posición con 10 unidades.
Además, cabe recordar que los albos en el mes de julio fueron goleados por Motagua con un marcador de 3-0 en juego realizado en la ciudad de Houston en amistoso de preparación.