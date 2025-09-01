Olimpia vs Real España en Estados Unidos: Fecha, sede y precio de la boletería del partido

New Orleans, Estados Unidos.- Olimpia y Real España, dos de los cuatros equipos grandes de la Liga Nacional de Honduras, estarán llevando su gran rivalidad rumbo a Estados Unidos, exactamente a los catrachos en New Orleans. Aprovechando el parón en el campeonato debido a la Fecha FIFA en donde la selección hondureña jugará eliminatorias rumbo al Mundial 2026, tanto albos y aurinegros se enfrentando en partido amistoso en territorio estadounidense.

El clásico del fútbol moderno se disputará en duelo amistoso el próximo 7 de septiembre en la ciudad de New Orleans, lugar en donde hay miles de hondureños y la noticia ha sido recibida de la mejor manera. Los equipos viajarán este viernes con rumbo a tierras norteamericanas. El partido ha sido denominado como el New Orleans Cup y se disputará en el Estadio Joe Yenni, ubicado en 400 Phlox Ave, Metairie, LA 70001, a las 6:30 PM, hora de New Orleans (5:30 PM en Honduras). Los boletos ya están a la venta: 40$ en preventa y 50$ en taquilla. Ambos clubes no podrán contar con algunas de sus figuras ya que estarán concentrados con la Selección de Honduras para los duelos donde la Bicolor se enfrentará a Haití y Nicaragua por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.