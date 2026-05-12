Olimpia terminó sufriendo en triunfo sobre Real España por triangular del Clausura

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia y Real España nos regalaron otro partidazo de esos que se graban en la memoria, igualito al del pasado sábado. Esta vez, el León cobró revancha con apuros y se impuso 3-2 a la máquina aurinegra, que arremetió fuerte en los últimos 25 minutos y estuvo cerca de igualarlo. Al minuto 6', Jerry Bengtson pescó en el área un precioso centro de zurda de Edwin Rodríguez y, de testa impecable, puso el 1-0. Los leones no perdonaron. Bengtson, siempre letal, demostró que estos son los juegos que le gustan.

La máquina no se achicó y empezó a animarse. Al 28', Eddie Hernández controló dos pelotas en el área, pero le faltó el puntillazo final para igualar. Tres minutos después, al 31', buena llegada de los smapedranos: centro al área de David Sayago que encontró la testa de Hernández, pero remató incómodo con una marca encima, mandando la bola por arriba. Los aurinegros apretaban, olfateando sangre en la defensa olimpista. El complemento arrancó con Olimpia en modo arrollador. Al 49', Yustin Arboleda anotó el segundo tras una buena asistencia de Bengtson. Golazo puro, con el colombiano definiendo casi cayéndose para el 2-0. El León se lamía los bigotes, dominando con autoridad y poniendo distancia en un partido que pintaba para goleada.

Pero el fútbol es traicionero, y al 54', Daniel Aparicio anotó en su propia puerta el tercero de los leones, tras un centro venenoso de Carlos Sánchez desde el sector izquierdo. Autogol doloroso para Real España, que vio cómo el marcador se ponía 3-0. La pimpa soñaba con la goleada.

La máquina reaccionó con garra. Al 62', horror del portero Edrick Menjívar, que soltó una pelota fácil, y Gonzalo Ritacco, el recién ingresado, la ajustició para el descuento al 3-1. El partido era otro y el Real España crecía, oliendo la épica. Espinel olió el peligro y al 67' movió el banco para rematar al rival: entraron Jorge Benguché, Michaell Chirinos y Jorge Álvarez; salieron Edwin Rodríguez, Yustin Arboleda y José Pinto. Los leones quisieron cerrar el candado, pero la máquina no dio tregua. Al 76', Said Martínez sancionó pena máxima por mano de Félix García. Claro penal a favor de Real España.

Al 80', Eddie Hernández canjeó el penal por gol y anotó el segundo en Tegucigalpa; 3-2 se ponía el partido, y se venía un cierre dramático. Siete minutos después, al 87', Real España cerrando mejor: Hernández recibió en el área, pero su remate fue muy malo, lo puso en órbita. El elenco catedrático rozó el milagro, pero la suerte se psuo del lado del Olimpia. Con este valioso triunfo, el Viejo León se pone líder de la Triangular A del Clausura 2026 con seis puntos y quedó a un triunfo de clasificar a una nueva final en la Liga Nacional de Honduras. Real España plantó cara y jugó sin temores, pero los leones resistieron el vendaval y dependen de ellos para clasificar a la última fase del campeonato.

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