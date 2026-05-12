Tabla de posiciones triangulares Liga Nacional de Honduras: Motagua resurge y Olimpia líder

En el Grupo B , el gran ganador de la jornada fue el Motagua , que llegó obligado a sumar de a tres y respondió con autoridad al vencer 2-0 como visitante al Olancho FC . El conjunto azul mostró personalidad en uno de los encuentros más decisivos del campeonato y consiguió una victoria vital gracias a las anotaciones del uruguayo Rodrigo De Olivera y Alejandro Reyes .

Tegucigalpa, Honduras.- La emoción sigue aumentando en las triangulares del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras . Este martes se completó la actividad de la jornada 4 en ambos grupos y la tabla sufrió movimientos importantes que dejan una recta final llena de tensión por los boletos a la gran final.

El “Ciclón Azul” dominó gran parte del compromiso y supo aprovechar la presión que tenía el cuadro pampero, que ahora quedó comprometido en la pelea por avanzar a la disputa del título. Con este triunfo, Motagua alcanzó las cuatro unidades y pasó del tercer lugar al liderato del grupo, dependiendo ahora únicamente de sí mismo para clasificar a la final del fútbol hondureño.

En la segunda posición aparece Génesis PN, también con cuatro puntos, aunque Motagua conserva el primer puesto gracias a la ventaja deportiva obtenida tras finalizar mejor ubicado durante las vueltas regulares. Ese criterio podría terminar siendo determinante en el desenlace de la triangular.

Por su parte, Olancho FC quedó relegado a la tercera posición con tres unidades y prácticamente obligado a ganar en la próxima fecha para mantener vivas sus aspiraciones de llegar a la gran final.

Mientras tanto, en el Grupo A, Olimpia logró tomar revancha y derrotó 3-2 al Real España en un duelo muy disputado. Los goles del compromiso fueron obra del histórico delantero Jerry Bengtson, Yustin Arboleda y un autogol de Aparicio. Para la máquina marcaron Ritacco y Eddie Hernández.

La victoria tuvo un sabor especial para los albos, tomando en cuenta que el pasado fin de semana la máquina había golpeado fuerte al campeón tras imponerse por el marcador de 3-2 en San Pedro Sula. Ahora, los capitalinos reaccionaron a tiempo y recuperaron el liderato de la triangular.

Con este resultado, Olimpia se coloca en la cima del Grupo A con seis puntos, mientras que Marathón y Real España comparten el segundo lugar con tres unidades cada uno.