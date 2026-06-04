Olimpia le gana a Motagua y confirma nuevo fichaje de joven promesa

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia continúa reforzando su plantilla de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana de Concacaf. El conjunto merengue anunció este jueves la incorporación de una nueva pieza en su plantilla. La directiva alba sigue apostando por la juventud y el talento nacional, una línea de trabajo que busca mantener al club como protagonista tanto en el ámbito local como internacional durante la próxima temporada.

El nuevo fichaje es Jainer Yovani Bermúdez Gutiérrez, un prometedor extremo izquierdo de apenas 17 años que llega procedente del CD Choloma tras firmar un contrato que lo vinculará con la institución blanca por los próximos tres años. Durante el torneo anterior, Bermúdez disputó 11 encuentros con el conjunto cholomeño y logró marcar dos goles. Asimismo, la entidad capitalina destacó que el atacante tendrá la oportunidad de continuar su proceso de formación rodeado de un entorno competitivo, con el objetivo de potenciar sus condiciones y consolidarse en el máximo nivel.