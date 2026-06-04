  1. Inicio
  2. · Deportes

Olimpia le gana a Motagua y confirma nuevo fichaje de joven promesa

Con la contratación de Jainer Bermúdez, Olimpia suma su tercer fichaje para la nueva campaña

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 17:54
Olimpia le gana a Motagua y confirma nuevo fichaje de joven promesa

Durante el torneo anterior, Bermúdez disputó 11 encuentros y logró marcar dos goles.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia continúa reforzando su plantilla de cara al torneo Apertura y la Copa Centroamericana de Concacaf. El conjunto merengue anunció este jueves la incorporación de una nueva pieza en su plantilla.

La directiva alba sigue apostando por la juventud y el talento nacional, una línea de trabajo que busca mantener al club como protagonista tanto en el ámbito local como internacional durante la próxima temporada.

Fichajes Honduras: Motagua con dos extranjeros, giro de Kervin Arriaga y Olimpia prepara altas

El nuevo fichaje es Jainer Yovani Bermúdez Gutiérrez, un prometedor extremo izquierdo de apenas 17 años que llega procedente del CD Choloma tras firmar un contrato que lo vinculará con la institución blanca por los próximos tres años.

Durante el torneo anterior, Bermúdez disputó 11 encuentros con el conjunto cholomeño y logró marcar dos goles. Asimismo, la entidad capitalina destacó que el atacante tendrá la oportunidad de continuar su proceso de formación rodeado de un entorno competitivo, con el objetivo de potenciar sus condiciones y consolidarse en el máximo nivel.

Luis Palma habla sin filtros: Argentina, Keyrol Figueroa y la crisis del fútbol hondureño

Con la contratación de Jainer Bermúdez, Olimpia suma su tercer fichaje para la nueva campaña, luego de las incorporaciones de Cristian Canales y Carlos Cuello. El club le dio la bienvenida al joven jugador y le deseó éxito en esta nueva etapa de su carrera profesional vistiendo la camiseta del Rey de Copas.

Por otra parte, el presidente de Olimpia anunció que ya no habrá bajas para la siguiente campaña. En el rey león se despidieron Carlos Sánchez, Elison Rivas, Jerry Bengtson, Agustín Mulet, Facundo Queiroz, Josman Figueroa, Santiago Ramírez y José Mario Pinto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias