Olancho FC vs Juticalpa FC EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Olancho, Honduras.- El fútbol de la Liga Nacional de Honduras cierra la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 con un partido muy esperado: el derbi entre Olancho FC y Juticalpa FC. El encuentro se jugará a las 7:30 PM en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa.

Ambos equipos llegan en momentos muy diferentes. Por un lado, Olancho FC viene en buena racha tras ganar 1-0 de visita al Real España en la primera jornada y empatar 1-1 contra Lobos UPNFM en la segunda. Con 4 puntos en la tabla y sin conocer la derrota, los "Potros" buscan su primer triunfo ante su gente para mantenerse en los primeros lugares.

Por otro lado, Juticalpa FC pasa por un momento complicado. Los "Canecheros" no han sumado puntos en el torneo tras caer 3-0 frente a Motagua y 3-1 contra Olimpia. Con dos derrotas seguidas y seis goles recibidos, el equipo tiene la urgencia de ganar para salir del último lugar de la tabla.