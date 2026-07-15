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Oficial: Así se jugarán las primeras fechas del torneo Apertura 2026 de Liga Nacional

El calendario se estudió muy bien ya que tres equipos hondureños que estarán en la Copa Centroamericana

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 17:27
Oficial: Así se jugarán las primeras fechas del torneo Apertura 2026 de Liga Nacional

El primer partido del torneo será entre Platense y Real España el viernes 31 de julio a las 7:00 pm.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- La Liga Nacional de Honduras confirmó el calendario de las primeras cinco jornadas del torneo Apertura 2026 ahora con 12 clubes y renovado con un nuevo formato de grupos. Los clásicos se disputarán en las jornadas 3 y 4; además, no habrá duelos a la misma hora ya que todos los juegos los tiene una sola televisora.

El primer partido del torneo será entre Platense y Real España el viernes 31 de julio a las 7:00 pm en el estadio Excélsior de Puerto Cortés. Luego vienen los choques del sábado donde Génesis FC se estrena frente al Choloma de Héctor Vargas y se cierra con el Olimpia vs Lobos.

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El domingo será el turno del campeón nacional, Motagua, quien visita al Juticalpa FC en Olancho y el debut en Liga Nacional del Estrella Roja que recibe en Danlí, El Paraíso al Olancho FC.

La primera jornada se cierra el lunes 3 de agosto con el duelo entre Marathón que recibirá en el estadio Morazán al Independiente de Siguatepeque, otro de los nóveles equipos que estará haciendo su presentación.

La novedad en las primeras cinco fechas del Apertura es que no habrá partidos a mitad de semana. Además, se confirmó que el primer clásico será en la jornada 3 donde Olimpia recibirá a Motagua el domingo 16 de agosto.

Mientras que el clásico sampedrano entre Marathón y Real España será el domingo 23 de agosto en la fecha 4. Además, se estudió muy bien ya que los tres equipos hondureños que estarán en la Copa Centroamericana tengan espacio; Olimpia, Motagua y Marathón.

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La Liga Nacional ha confirmado que para este torneo se mantendrán los mismos cinco extranjeros y se bajaron los minutos del Sub-20 de 810 a 540 minutos; esto para que los clubes puedan tener más oportunidad de usar los jugadores estelares.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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