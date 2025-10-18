  1. Inicio
  2. · Deportes

El Nottingham Forest despide a Postecoglou luego de 39 días en el banquillo

A minutos de terminar el partido con derrota como local por goleada a manos del Chelsea, el Nottingham Forest anunció el despido del entrenador griego Postecoglou

  • 18 de octubre de 2025 a las 09:11
El Nottingham Forest despide a Postecoglou luego de 39 días en el banquillo

Ange Postecoglou llegó al Forest hace un mes tras el despido de Nuno Santos.

 Foto: Cortesía

Nottingham, Inglaterra.- El Nottingham Forest anunció este sábado, minutos después de perder 0-3 contra el Chelsea, el despido de su entrenador, Ange Postecoglou.

El técnico australiano solo ha estado 39 días en el cargo y en los ocho partidos que ha dirigido ha cosechado seis derrotas y dos empates.

El Forest es en estos momentos decimoséptimo en la Premier League, con cinco puntos -de los que cuatro los logró Nuno Espirito Santo-, pero puede acabar la jornada en zona de descenso si los equipos de abajo ganan.

Conoce la actividad de los legionarios hondureños para este fin de semana

"El Nottingham Forest puede confirmar que después de una serie de resultados y partidos decepcionantes Ange Postecoglou ha sido despedido como entrenador con efecto inmediato. El club no hará más comentarios al respecto", informó el club de Nottingham 18 minutos después de caer 0-3 contra el Chelsea.

Evangelos Marinakis, dueño del Forest, se marchó de su asiento en el City Ground después de que el Chelsea marcara el 0-2.

La estancia de Postecoglou en el Forest es la segunda más corta en la historia de la Premier League.

El Forest ahora buscará su tercer entrenador de la temporada después de despedir hace poco más de un mes a Espirito Santo por discrepancias con la directiva.

Ronald Araújo se viste de héroe y le da el triunfo in extremis al Barcelona ante Girona en LaLiga

En la rueda de prensa previa al partido contra el Chelsea, Postecoglou, que ya estaba bajo mucha presión, sacó a relucir sus éxitos recientes, como la Liga Europa lograda con el Tottenham Hotspur la temporada pasada.

"Tal vez no soy un gerente fracasado. Si me das tiempo, la historia siempre termina igual conmigo y un trofeo. Muchas personas tienen el pensamiento de que no tengo logros y que tengo suerte de conseguir este trabajo", dijo el australiano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias