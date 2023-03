Ninrod Medina advierte tras la gesta del Motagua: “Se puede repetir la hazaña contra Tigres”

Yo creo que uno debe creer y soñar, si a usted lo contrata en un trabajo que tiene objetivos, pero piensa que no los va a lograr, ¿en qué está? Nosotros creemos que podemos hacer grandes cosas. Indudablemente que las realidades son diferentes, pero de nuestra parte como director técnico seguramente transmitimos a los jugadores, que en base a trabajos las cosas se pueden dar.

¿Les ayudó que no llegaran con el cartel de favorito?

Favorito no vamos a ser, hay una cosa muy clara y objetiva, nosotros no podemos ser favorito contra los equipos de la MLS, de la Liga MX porque hay una realidad del fútbol y del nivel de vida, esa es una verdad que nadie la obviar. De acuerdo a la parte de nosotros, vamos creciendo de acuerdo a la carencia que tenemos. Indudablemente se va cortando la línea de los eliminados, son partidos que tenés que jugar de la mejor manera, muchas veces pasará este resultado o no, pero hay que competir.