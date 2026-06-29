Mundial 2026: Jugadores lesionados del Brasil vs Japón para los 16avos de final

Houston, Estados Unidos.- Luego de clasificar en el primer y segundo lugar de los grupos C-F respectivamente, Brasil y Japón se cruzan en un duelo de alta intensidad que definirá al segundo clasificado a los octavos de final del Mundial 2026.

Del lado brasileño, los dirigidos por Carlo Ancelotti realizaron su último entrenamiento en el Columbia Park de Nueva Jersey sin la presencia de Raphinha, una de las estrellas del equipo, que desde el viernes 19 de junio frente a Haití arrastra una lesión en el muslo derecho, quedando descartado para este encuentro.

Pero no todas son malas noticias para "La Canarinha", ya que, después de casi tres años de inactividad con la camiseta de la selección, Neymar regresó a los terrenos de juego al minuto 76 y aunque no apunta a ser titular, si se convierte en una arma de mucho cuidado para los tramos finales.