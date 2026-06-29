Mundial 2026: Jugadores lesionados del Brasil vs Japón para los 16avos de final

Houston, Estados Unidos.- Luego de clasificar en el primer y segundo lugar de los grupos C-F respectivamente, Brasil y Japón se cruzan en un duelo de alta intensidad que definirá al segundo clasificado a los octavos de final del Mundial 2026.
Del lado brasileño, los dirigidos por Carlo Ancelotti realizaron su último entrenamiento en el Columbia Park de Nueva Jersey sin la presencia de Raphinha, una de las estrellas del equipo, que desde el viernes 19 de junio frente a Haití arrastra una lesión en el muslo derecho, quedando descartado para este encuentro.
Pero no todas son malas noticias para "La Canarinha", ya que, después de casi tres años de inactividad con la camiseta de la selección, Neymar regresó a los terrenos de juego al minuto 76 y aunque no apunta a ser titular, si se convierte en una arma de mucho cuidado para los tramos finales.
Con ese escenario, el once de Brasil será: Alisson en portería; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Douglas Santos en defensa; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá en el mediocampo; con Vinicius (autor de cuatro goles y una asistencia en esta Copa del Mundo), Matheus Cunha y Rayan en el frente de ataque.
Por su parte, Japón quiere hacer historia, ya que de siete mundiales en los que ha participado, desde Francia 1998 hasta Qatar 2022, los nipones no son capaces de ganar una eliminatoria mundialista.
Y con las bajas de Minamino, Mitoma y Endo previo al arranque del campeonato, tres pilares del equipo dirigido por Moriyasu, ya que todos militan en grandes ligas de Europa, los asiáticos depositaron gran parte de sus esperanzas en Takefusa Kubo, que lastimosamente también cayó lesionado en el primer partido de la fase de grupo contra Países Bajos y no estará disponible.
Ante tanta adversidad, Japón formará con: Suzuki en portería; Ito, Tomiyasu y Taniguchi en defensa; Nakamura, Sano, Kamada y Doan en el sala de maquinas; con Ito, Maeda y Ueda como referencias en el ataque.
Y así, se espera que el Brasil vs Japón sea uno de los mejores partidos de estos 16avos de final, donde los sudamericanos tiene la posibilidad de seguir sumando buenas sensaciones de cara a los siguientes compromisos, mientras que los asiáticos quieren dar un golpe sobre la mesa, tumbando al pentacampeón mundial.