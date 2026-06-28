¿Un jugador que amenaza con entrar? Así está el Top 5 de goleadores de la Copa del Mundo

El portugués acumula 10 goles y dos de ellos han sido en el Mundial 2026, donde tiene la oportunidad de superar a Gerd Müller y Ronaldo Nazário con cuatro goles más y entrar al Top 5 de máximos goleadores. Sin embargo, más allá de la cifra, su principal desafío depende del número de partidos que aún dispute en el torneo y de su rol en la selección de Portugal, lo que convierte esta posibilidad en un verdadero reto.