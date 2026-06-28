¿Un jugador que amenaza con entrar? Así está el Top 5 de goleadores de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 ha traído nuevos títulos para jugadores que viven su último protagonismo en la Copa del Mundo, como Lionel Messi,o para quienes aún tienen un camino por recorrer, como Kylian Mbappé.
Más allá de los logros colectivos con sus selecciones, los jugadores a nivel individual están construyendo un legado gracias a su capacidad goleadora en el torneo más importante del fútbol internacional. ¿Cómo está el Top 5 de máximos goleadores y quién es el jugador que está a punto de sumarse a la lista?
El argentino Lionel Messi ocupa el primer lugar entre los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, con 18 goles en 28 partidos disputados desde la edición de 2006, convirtiéndose en el futbolista con mayor cantidad de anotaciones.
Muy cerca de Messi aparece el francés Kylian Mbappé, quien ya suma 16 goles en 16 partidos desde su debut en 2018.
Al igual que Mbappé, el alemán Miroslav Klose es otro de los grandes referentes, tras su trayectoria en cuatro Copas del Mundo disputadas entre 2002 y 2014.
Klose se mantiene en la conversación histórica como uno de los jugadores con mayor impacto en la historia del torneo. En el 2016 decidió retirarse del fútbol.
Detrás de estos nombres aparecen otras leyendas: Ronaldo Nazário ocupa el cuarto lugar con 15 goles convertidos entre los Mundiales de 1998 y 2006.
La quinta posición pertenece al alemán Gerd Müller, quien anotó 14 goles en solo 13 partidos durante los Mundiales de 1970 y 1974. ¿Quién podría desbancar a uno de estos históricos del top cinco?
Hasta el momento, Cristiano Ronaldo ya suma varios récords, incluido el de ser el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo distintas.
El portugués acumula 10 goles y dos de ellos han sido en el Mundial 2026, donde tiene la oportunidad de superar a Gerd Müller y Ronaldo Nazário con cuatro goles más y entrar al Top 5 de máximos goleadores. Sin embargo, más allá de la cifra, su principal desafío depende del número de partidos que aún dispute en el torneo y de su rol en la selección de Portugal, lo que convierte esta posibilidad en un verdadero reto.