Mourinho habla de momento de Vinícius con Real Madrid: "Siempre se espera más"

Madrid, España.- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, recalcó que la sustitución de Vinícius en el minuto 70 "no es un cambio de un entrenador que no está contento", después de la victoria de su equipo (4-1) en la visita del Leipzig al Santiago Bernabéu para la tercera jornada de la Liga de Campeones. "El cambio no es un cambio de un entrenador que no está contento, es de un entrenador que tiene un banquillo rico, que yo sabía que podía dar otra velocidad al partido con gente como Yan [Diomande] o como Endrick. Va a pasar muchas veces, sacar a un jugador que no está mal para meter a otro que pienso que me puede dar cosas diferentes", añadió en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Triste, sí o no, es una cosa muy personal. Solo él puede decir abiertamente lo que siente o no. Yo, como entrenador, estoy contento del partido que ha hecho. De Vinícius se espera siempre más, que sea individualmente decisivo, pero él ha hecho un partido que a mí me ha gustado. De los tres atacantes, era el que tenía una responsabilidad mayor sobre el equilibrio defensivo del equipo. Con balón, en situación ofensiva, no ha sido desbordante, pero ha sido equilibrado, no ha perdido balones, tiene una acción muy bonita en que el portero hace una gran parada", incidió. Tuvo unas palabras para el público del Bernabéu, que mostró división de opiniones en el cambio del brasileño: "Quien está en el campo y es pitado fuera de su casa muchas veces es una inyección de motivación; cuando es en tu casa, te hace daño. Pero yo, como entrenador, estoy contento con lo que ha hecho".