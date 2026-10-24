Mourinho sobre estrategia a Lamine, responde a Fermín y derrota de Barcelona ante PSG

" Real Madrid-Barcelona son mínimo dos clásicos por temporada. No interesa mucho quiénes son los entrenadores, es uno más; lo más importante es la dimensión mundial de un clásico que es único. Normalmente, el mundo enamorado del fútbol es para verlo. Que sea un gran partido y que ganemos nosotros", añadió, respecto a la importancia de su figura en el partido contra el líder de la tabla, que ha ganado todos sus encuentros ligueros.

Madrid, España.- Jose Mourinho , entrenador del Real Madrid , declaró este sábado que "no interesa mucho quiénes son los entrenadores, es uno más; lo más importante es la dimensión mundial de un clásico que es único", en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Barcelona correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports (Primera División española).

"Es un poco así la historia, no solamente del Real Madrid , también de prácticamente todos los entrenadores en el mundo. Los partidos los ganan los jugadores y los pierden los entrenadores. No entiendo por qué me hacen preguntas de nuestros adversarios. ¿Qué quieres que diga de ( Hansi) Flick ? Es un gran entrenador, está haciendo un óptimo trabajo, ya está, no puedo decir nada más", apuntó, sobre el técnico del Barcelona .

Incidió en normalizar la entidad del Camp Nou: "Es igual que ir a otro estadio. Obviamente que estamos hablando de un equipo de mucha calidad, no es lo mismo jugar con equipo de gran calidad que de menos calidad, pero no pasa nada".

Mourinho también tuvo palabras para la calidad de los jugadores de su rival: "Son todos muy buenos, es como en el Madrid. No consigo encontrar un jugador que no sea bueno. [Lamine Yamal] es un gran jugador, y a los grandes jugadores se les respeta. Otra cosa es cambiar planes, estructuras, olvidar tu propia esencia, eso no lo haremos. Ni con él ni con otro adversario de supercalidad que jugamos en muchos partidos".

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"La gente que hace una semana pensaba que el Barça nos podía golear creo que piensa lo mismo. No creo que por el partido de París o el del Bernabéu (de Liga de Campeones) esa gente vaya a cambiar su idea. Que se hable bien del Barcelona es algo que no me afecta, no tiene nada que ver conmigo. Para ser honesto, hay momentos, hay partidos, en que obviamente merecen que se hable muy bien, cuando hacen cosas muy buenas", terminó, sobre las comparaciones entre los momentos de forma de ambos equipos.

El Barça lidera la clasificación de Primera con 27 puntos, seis más que el Real Madrid, que es tercero, por detrás del Atlético de Madrid (22).

“No interesa mucho quiénes son los entrenadores, es uno más; lo más importante es la dimensión mundial de un clásico que es único”, sentenció.

Hizo hincapié en que su equipo no es un "producto acabado": "En nuestro caso, se mira a nosotros como un producto acabado, y los productos acabados del fútbol son muy difíciles, porque nunca están acabados, y se habla de nosotros cuando estamos trabajando hace tres meses, si quitamos la pretemporada, si quitamos las dos o tres semanas que los jugadores han estado en sus selecciones, estamos trabajando mes y medio, y se habla de nosotros como un producto acabado".

También le respondió a Fermín

"A nosotros nos cansan otras cosas que continúan pasando, y a Fermín le cansa nuestro discurso con el árbitro.

Esto debido a que el futbolista azulgrana dijo esta semana que "ya cansa" el discurso del Real Madrid sobre que los arbitrajes perjudican a su equipo o ayudan al Barcelona y agregó que el conjunto de Hansi Flick está "demostrando el nivel" que tiene en el campo.

Opinó sobre las filtraciones de los colegiados: "A mí nunca me molesta el nombre del árbitro. Parto siempre desde el principio de que el árbitro es bueno. No me molesta nunca saber que el árbitro es A, B o C. Lo que me molesta un poco es cuando se rompen las reglas, que de momento, según informaciones internas, todavía no se han roto".

"Hace tres semanas ha salido el nombre de un árbitro, esta semana ha salido el nombre de otro, pero a mí nadie me ha dicho: 'El árbitro es este'. Sea quien sea, que le vaya bien", terminó.