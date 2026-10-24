¡Cuatro bajas! La convocatoria de Real Madrid para el clásico español ante Barcelona

Madrid, España.- La ausencia del brasileño Vinícius es la única novedad de la convocatoria del Real Madrid para el partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports contra el Barcelona (domingo, 25 de octubre, 2:00 PM), en la que siguen ausentes Raúl Asencio, Rodrygo y Ferland Mendy. Tras ser titular ante el Leipzig en la Liga de Campeones, Vinícius cumplirá ante el Barcelona el segundo de los cuatro partidos ligueros de sanción que recibió tras ser expulsado ante el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba. Todavía le queda por perderse los encuentros ante Racing y Valencia, también fuera de casa.

Jose Mourinho no dio información en la rueda de prensa previa sobre novedades en la convocatoria ni en el once que jugará en el Camp Nou, aunque admitió que ya lo tiene pensado. "De planes para partido, de qué vaya a jugar, cómo nos vamos a estructurar, en qué dirección intentaremos llevar el partido, no te voy a responder. Prefiero decir que no digo nada", apuntó. Las bajas, además de Vinícius, son las habituales: Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, quien trabaja desde este sábado sobre el césped en solitario; Rodrygo, que también ha completado sesiones individuales en Valdebebas, pero todavía no entrena con el grupo; y Mendy, en la recta final de su recuperación y quien ya participa en los entrenamientos junto a sus compañeros.