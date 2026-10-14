Vinicius se pierde el clásico ante Barcelona: El grave castigo que recibió el jugador de Real Madrid

El atacante brasileño vio la tarjeta roja tras protagonizar un incidente con Nathan Saliba , a quien tiró del cabello durante una acción que terminó con un gol del madridista. Sin embargo, la anotación fue invalidada después de que el árbitro revisara la jugada con ayuda del VAR.

Madrid, España.- Vinicius Jr. no podrá estar presente en el próximo Clásico entre Real Madrid y Barcelona , luego de que el Comité de Competición le impusiera una sanción de cuatro partidos por su expulsión en el duelo del pasado sábado frente al Villarreal .

El colegiado Isidro Díaz de Mera dejó constancia en el acta arbitral de los motivos de la expulsión y de lo ocurrido posteriormente con el futbolista. La intervención del videoarbitraje fue determinante para que el árbitro modificara su decisión inicial.

De acuerdo con el informe, Vinicius recibió dos partidos de suspensión por una acción violenta al margen del juego y otros dos por protestar contra los árbitros. La resolución también contempla las multas correspondientes según el reglamento disciplinario.

Uno de los factores que perjudicó al brasileño fue que el balón no estaba en disputa cuando ocurrió el incidente. Además, el árbitro señaló una actitud agresiva por parte del jugador del Real Madrid y dejó registrado que sus propios compañeros tuvieron que sujetarlo.

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Tras lo sucedido, Vinicius utilizó sus redes sociales para disculparse con sus compañeros y los aficionados del conjunto blanco por dejar al equipo con un hombre menos durante el encuentro.

Con esta resolución, el delantero se perderá los compromisos frente al Sevilla, Barcelona, Racing y Valencia. La ausencia más destacada será la del Clásico, programado para el domingo 25 de octubre en el Camp Nou.