Motagua ya conocen decisión final sobre futuro del Rodrigo de Olivera

El Motagua ha estado en una disputa legal con el Olancho FC por el traspaso del delantero uruguayo Rodrigo de Olivera

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 14:50
Motagua ya conocen decisión final sobre futuro del Rodrigo de Olivera

Rodrigo de Olivera llega de marcar 19 goles con el Olancho FC.

 Foto: Archivo

Tegucigalpa, Honduras.- El delantero uruguayo, Rodrigo de Olivera, podría disfrutar sus primeros minutos como futbolista del Motagua el jueves a las 7:30 pm ante el Platense luego de mantenerse en una disputa legal por varias semanas con el Olancho FC para ser inscrito para el torneo Clausura 2025-26.

Mientras los abogados del futbolista, de Motagua y de los Potros han estado exponiendo sus puntos ante el TNAF para salir con un fallo a favor, el mayor rompe redes (19 goles) del torneo Apertura 2025-26 se ha mantenido entrenando a tope con las Águilas para estar listo cuando le tocará hacer su estreno.

La espera está por terminar para el oriundo de Montevideo, ya que los miembros del TNAF darán el veredicto entre este martes y miércoles, luego de un análisis de documentos y ellos ven como fuera de lugar lo que está solicitando en equipo pampero.

Que son 60,000 dólares que está solicitando Samuel García, presidente del Olancho FC, para entregar el finiquito al club capitalino, pues ellos tienen la postura que el charrúa no podía jugar con otro equipo de la Liga Nacional.

Hay que recordar que a Rodrigo de Olivera le restaban seis meses de convenio con el Olancho FC, pero se activó la cláusula de rescisión unilateral anticipada de contrato, aplicable por parte del entorno del jugador. Esta tenía un valor de 4,500 dólares.

Motagua y Rodrigo ya tienen todo listo para hacer el anuncio oficial, foto, texto, video y hasta el dorsal 19 que utilizará por este 2026, este al fin llegará en las próximas 48 horas.

