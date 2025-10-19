Motagua viaja a Costa Rica en busca de la clasificación a Champions de Concacaf

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua salió esta mañana de Tegucigalpa con rumbo a Costa Rica para encarar el primer duelo de los dos pactados contra el Cartaginés tico para buscar el pasaje a la Champions de Concacaf.

Los azules, que cayeron eliminado a manos de la Liga Alajuelense, se medirán al equipo que eliminó el Olimpia, esto en una eliminatoria de ida y vuelta que se cerrará en el Nacional con las águilas como locales.

El primer duelo entre brumosos y azules está pactado para este martes 12 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Fello Meza de Cartago, en un duelo donde los hondureños llegan con la plantilla un poco tocada.

Javier López no podrá echar mano de sus sub 20 ya que fueron convocados a la selección hondureña que competirá en los Juegos Centroamericanos de Guatemala. El portero Daniel Paguada, Jonathan Argueta, Jordan García y los atacantes Edwin Munguía y Matías Vazquez se perderán esta serie.

Esta es la segunda serie consecutiva de repechaje rumbo a la Champions de Concacaf que encararán los azules ya que el año pasado tuvo que jugarse una con el Águila de El Salvador, misma que sacaron avante con creces.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 ya tiene a cuatro representantes centroamericanos, que son los citados a semifinales de la Copa Centroamericana; Real España, Olimpia, Xelajú y Alajuelense y se buscan los otros dos que saldrán de estos repechajes, cuya segunda llave es entre los panameños Sporting San Miguelito y Plaza Amador.