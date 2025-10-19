La Selección de Honduras recibe mala noticia previo a enfrentar a Costa Rica en Eliminatoria

San José, Costa Rica.- La Federación Costarricense de Fútbol confirmó este domingo en redes sociales que habrá llenazo en el Estadio Nacional en el encuentro entre Costa Rica y Honduras por la última fecha de las Eliminatorias. Si ambas selecciones consiguen un triunfo en la quinta fecha, el clasificado al Mundial 2026 se conocerá el próximo 18 de noviembre en tierras costarricenses.

“Estamos muy contentos con la respuesta de los aficionados, porque necesitamos estar todos unidos y apoyando para alcanzar la clasificación”, afirmó Gustavo Araya, secretario general del ente federativo. "¡EL PURA VIDA VIBRARÁ A ESTADIO LLENO! Las entradas para el juego ante Honduras del próximo 18 de noviembre en el INS Estadio están completamente AGOTADAS. Nos vemos en casa en el último juego de este Camino del Pura Vida al Mundial", escriieron en sus redes sociales. Los boletos para el partido eliminatorio salieron a la venta el pasado miércoles 15 de octubre y se agotaron en menos de 4 días, durante la preventa para clientes del Banco Nacional, a un mes del juego. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

¿Cómo está el panorama para ambas selecciones?