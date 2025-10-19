Manchester United sorprende en Anfield y vence al Liverpool por el clásico de Inglaterra

El conjunto de Rúben Amorim , que por primera vez desde que está en el cargo logra dos victorias consecutivas en la Premier y rompe una racha sin ganar como visitante desde marzo, y en Anfield desde enero de 2016, se adelantó con un tanto de Bryan Mbeumo en el primer minuto y supo reaccionar después del tanto del empate de Cody Gakpo con un cabezazo de Maguire, para conseguir los tres puntos.

Liverpool, Inglaterra.- Un gol de Harry Maguire , a seis minutos del final, dio la victoria al Manchester United, que profundiza la crisis del Liverpool , al sumar por primera vez en diez años cuatro derrotas consecutivas -3 en Premier League y una en Liga de Campeones , y se queda a cuatro puntos del Arsenal , que es líder.

El encuentro comenzó de la mejor manera para los 'Diablos Rojos' ya que cuando apenas había transcurrido un minuto de juego, Mbeumo adelantó al United al batir a Mamardashvili tras un pase filtrado de Amad Diallo que sorprendió a la zaga local.

El gol fue muy protestado por el Liverpool debido a que el árbitro no detuvo el juego tras un impacto en la cabeza de Mac Allister, que quedó tendido sobre el césped y tuvo que continuar el encuentro con un gorro protector debido a una brecha.

El conjunto visitante mostró solidez defensiva y buscó hacer daño a la contra, mientras que el Liverpool, falto de precisión en la construcción, se encontró con un muro defensivo.

A partir del minuto 20, el partido se convirtió en un intercambio de golpes, con los palos como protagonistas.

Gakpo, en dos ocasiones, y Bruno Fernandes mandaron el esférico a la madera, en una primera parte marcada por la falta de acierto goleador más que por la ausencia de oportunidades.

Pese a los intentos del Liverpool, el más claro el mano a mano fallado por Isak ante Lammens, por reaccionar tirando de intensidad y empuje más que de claridad táctica, el United resistió con orden y se marchó al descanso con una ventaja mínima pero significativa.

En la segunda mitad, los 'reds' salieron con ganas de igualar el marcador y generaron varias ocasiones peligrosas.

Apenas iniciada la segunda parte, Gakpo envió el balón por tercera vez al palo tras un centro preciso de Salah, y poco después, Mac Allister avisó desde lejos.

Arne Slot movió el banquillo dando entrada a Florian Wirtz y Hugo Ekitike, fichados esta temporada para reforzar una plantilla campeona, y este último avisó de inmediato con un remate que no terminó en gol, mientras que Salah también perdonó otra ocasión clara.