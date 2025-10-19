Messi rompe récord de Cristiano Ronaldo: Tabla de máximos goleadores de la historia

Tras anotar un triplete ante Nashville, Leo Messi aseguró la Bota de Oro de la MLS. Sin embargo, el argentino superó un récord de Cristiano Ronaldo, futbolista que es el máximo goleador de la historia.Messi alcanzó su gol 889 y se convirtió en el jugador que menos partidos necesito y más joven en llegar a 888 goles en toda la historia registrada.Asimismo, Messi queda a 11 goles de alcanzar los 900 y quedó 60 tantos de Cristiano Ronaldo, quien ayer llegó a los 949 tras anotar un golazo en la victoria del Al Nassr.Por otro lado, el argentino está a una asistencia de llegar a las 400 asistencias en la historia, siendo el único jugador en alcanzar esa cifra.