Surgen nuevos detalles del choque de Supremo tras partido de tiktokers: Involucrado iba borracho

El famoso tiktoker hondureño Supremo sufrió accidente vehicular y surgen detalles de como sucedió el percance.
El sábado pasado 19 de octubre Léster Cardona, más conocido como Supremo, asistió al partido de tiktokers que organizó Josué Cardona en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.
Un encuentro en donde estuvo presente Carlos Costly, ex jugador del Olimpia y seleccionado nacional de Honduras.
Supremo comentó en sus redes sociales que iba a asistir con Joao Ferreira, Caracolito, Barbarito y Caleb al partido que era por una noble causa.
Al final el partido lo terminó ganando 2-1 las Galaxias de Tiktok ante las Estrellas de Tiktok.
Sin embargo, horas después del partido confirmó con un vídeo en sus redes sociales que había sufrido un nuevo accidente de tránsito cuando iba rumbo a su casa.
"Bien borracho se fue a estrellar a mi carro, venía del estadio de apoyar a Josué Cardona y pasó esto. Dios tiene el control", mencionó Supremo.
En el mismo vídeo le dice el hombre "que tendrá que darle otro burro". Sin embargo, se desconoce que auto fue el que se daño y cómo fue el momento del choque.
Hace unos días, exactamente el lunes 6 de octubre, Lester Cardona, sufrió un accidente vehicular mientras se dirigía junto a su equipo de trabajo hacia el departamento de Olancho.
El percance ocurrió en plena carretera, cuando la camioneta blanca en la que se conducían se estrelló y sufrió daños considerables en su parte frontal. Las imágenes del accidente, difundidas rápidamente a través de redes sociales, muestran la destrucción del lujoso vehículo.
La buena noticia es que todos salieron ilesos. Entre los acompañantes del creador de contenido se encontraban otros integrantes de la llamada "selección de tiktokers de Honduras", incluidos Caracol y Joao Ferreira.
"¡Por algo pasan cosas! Acabamos de chocar mi gente, pero estamos bien", se lee en las redes sociales del popular tiktoker, quien acompañó la historia con una canción de Redimi2: "Todo va a estar bien", dijo en sus redessociales.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que Supremo se lleva un susto de este tipo, pues el año pasado, le ocurrió algo similar cuando se dirigía hacia Nicaragua a bordo de una camioneta Ford, la cual sufrió daños considerables durante el trayecto.
Supremo ha ganado más popularidad en los últimos meses gracias a su ingenio y creatividad, sobre todo con la selección de Tiktokers que ha movido a la audiencia nacional e internacional.
Asimismo, por el romance que tiene con Milagro Flores, periodista hondureña.