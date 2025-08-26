Motagua y los resultados que ocupa si quiere avanzar en Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Es todo o nada, es sonreír por la clasificación o llorar por la eliminación. Es mañana para Motagua, no hay otro día. Este martes en la noche, el Ciclón conocerá si avanza a los cuartos de final o si queda eliminado en la fase se grupos de la Copa Centroamericana. ¿El escenario? Uno de los más complejos de la región: de visita en Costa Rica ante el Deportivo Saprissa. El Ciclón arriba a la ciudad de San José como primero del grupo C con siete puntos y cuatro goles positivo, pero transitando por la cornisa porque es muy probable que una derrota lo deje eliminado de la competencia.

Con un triunfo será primero y con un empate asegurará el boleto, pero cualquiera de esos logros debe conseguirlo ante un Monstruo Morado que llega segundo (seis puntos y dos goles positivos) y con el riesgo latente del adiós. “Motagua está en un proceso de adaptación a la idea de don Javier. Independientemente de que tenga muchos días o pocos de trabajo el técnico, hemos intentado conocer su idea y esperamos un partido de final. Los dos necesitamos un buen resultado, sobre todo nosotros, porque venimos un punto atrás. Es una final, así es, es una final”, expuso Vladimir Quesada, quien suplió a Paulo Wanchope y el sábado se estrenó con una paliza 4-0 sobre Sporting San José.

Cartaginés vs CAI

El enfrentamiento a la misma hora entre el local Cartaginés (4 y +5) y el Independiente de Panamá (6 y +2) hace presagiar que es muy posible que ya sea Motagua o Saprissa quedará fuera del torneo. Se ve complejo que ambos avancen, aunque también es una opción. Si los Azules pierden por un gol, deberán rogar por un empate en el otro duelo. Con una derrota por dos goles deberían rezar por una combinación casi milagrosa y con una caída por diferencia de tres tantos en adelante quedará sin ninguna posibiliDad de avanzar. Cita delicada para unas Águilas que vienen de conseguir su primer triunfo en la liga local en su quinto partido del campeonato (1-0 a Victoria en La Ceiba). Ya con Luis Vega y el brasileño John Kleber aptos para jugar, el adiestrador Javier López deberá plantear a estrategia ideal para frenar a un rival que no tendrá a uno de sus jugadores históricos: Mariano Torres.

Resultados que necesita Motagua para avanzar en Copa Centroamericana

- Con una victoria o un empate ante Saprissa. - Si triunfa en Costa Rica, es primero. Si cae por un gol y hay empate entre Cartaginés y CAI. - Si pierde por dos tantos y CAI empata sin anotar dos o más goles que los que registre Motagua ante Saprissa (ejemplo: si el Ciclón cae 3-1, CAI tiene que igualar 2-2, 1-1 o 0-0). - Si cae y hay ganador en el duelo entre Cartaginés y CAI. - Si es derrotado por más de dos goles de diferencia. - Si pierde por dos tantos y CAI empata habiendo anotado dos goles más que los que registre el Azul ante Saprissa (ejemplo: si el Mimado pierde 2-0 y CAI empata 2-2).

Tabla Grupo C Copa Centroamericana

Criterios de desempate en fase de grupos