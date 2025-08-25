Saprissa vs Motagua EN VIVO: Hora y dónde ver partido por Copa Centroamericana de Concacaf

Motagua llega a este compromiso como líder del Grupo C con 7 puntos producto de dos victorias y un empate, situación que lo coloca con la clasificación prácticamente en sus manos. Un triunfo o incluso un empate le bastarían para asegurar su pase a los cuartos de final sin depender de otros resultados.

San José, Costa Rica.- Este martes 26 de agosto se disputará uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 . El Deportivo Saprissa de Costa Rica recibirá en el estadio Ricardo Saprissa Aymá al Fútbol Club Motagua en un duelo decisivo para las aspiraciones de ambos clubes en el torneo de Concacaf .

Por su parte, Saprissa ocupa el tercer lugar con 6 unidades, empatado con el Club Atlético Independiente (CAI) de Panamá, aunque en desventaja por la diferencia de goles. Esto obliga al cuadro morado a ganar frente a su afición para mantener vivas sus opciones de clasificación y evitar un desenlace amargo en la última jornada.

El equipo dirigido por su nuevo DT, Vladimir Quesada, tiene a su favor una imponente racha de 23 partidos invicto como local en todas las competiciones. Sin embargo, no podrá contar con su capitán Mariano Torres, baja confirmada por una lesión en el tobillo que ha limitado su participación en las últimas semanas.

Motagua, bajo la conducción del técnico Javier López, afronta el compromiso con confianza, recordando que el estratega ya eliminó al Saprissa en su propio estadio cuando dirigía al Antigua de Guatemala en una pasada edición del certamen. Esa experiencia podría ser un factor motivacional extra para los hondureños.

El ambiente en “La Cueva” promete ser de alta intensidad, con una afición morada volcada en busca de una victoria que mantenga a su equipo en la pelea. El club costarricense también confía en la jerarquía de jugadores como Kendall Waston para marcar la diferencia en un encuentro de alto voltaje.