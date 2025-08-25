El hondureño Julián Martínez debutó con el Alverca FC de la primera división de Portugal

El equipo del catracho empató 2-2 por en la visita a Estrela Da Amadora y consiguió su primer punto de la temporada luego de haber perdido ante el Sporting Braga y el Moreirense .

Alverca , Portugal.- ¡Sueño cumplido! El defensor hondureño y ex Olimpia , Julián Martínez , debuta oficialmente con el FC Alverca por la tercera de liga de Portugal.

Y aunque el empate fue bueno, pues también tuvo un sabor a derrota y es que el FC Alverca empezó ganando el partido 2-0 con anotaciones de Nuozzi (37') y Marezi (45+3'). Sin embargo, el local descontó al final del primer tiempo (45+7') con anotación de Fábio Ronaldo.

En el complemento las cosas parecían que iban a favorecer a la visita tras la expulsión directa por falta grave de Paulo Moreira. Pero el Alverca no supo controlar las emociones y el defensor Kaiky Navas fue expulsado por doble amarilla (62').

Y un minuto después, los locales consiguieron el empate con gol de Lopes Cabral. Es por eso que el entrenador Miguel Custodio tomó la decisión de ordenar la defensa e hizo el ingreso de Julián Martínez.

El hondureño entró al minuto 65' por el anotador del primer gol y con esto logró cumplir el sueño de debutar en el extranjero en la Liga de Portugal.