Nueva novia de Lamine Yamal: El crack del Barcelona confirmó su relación con Nicki Nicole

El jugador del Barcelona Lamine Yamal sorprendió este día al hacer oficial su relación con la cantante Nicki Nicole. Así lo dieron a conocer.
Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole se han presentado oficialmente como una relación en la redes sociales.
El futbolista del Barcelona subió una foto abrazando a Nicki, algo que hace acabar con los rumores.
Este mismo lunes el prodigio azulgrana ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía con la artista.
En la imagen, ambos posan sonrientes y con un gran pastel encima de la mesa, posible para celebrar el 25 cumpleaños de Nicki Nicole.
No es la primera vez que ambos son captados, ya hace unos días fueron vistos caminando por las calles de Mónaco.
A principios de agosto los periodistas de farándula puntaron que ambos habían sido vistos besándose en una discoteca.
La fotografía de este lunes, compartida en sus redes sociales, confirma que, como mínimo, ambos mantienen una bonita amistad, aunque esa mano derecha de Yamal dice otra cosita.
Lo que Lamine Yamal no esperaba era el pronunciamiento de su padre sobre el amorío con Nicole.
Mounir Nasraoui, ha dejado claro que no piensa valorar la vida personal de su hijo.
"Estas cosas son tonterías, son cosas de niños. Yo voy a estar mirando con quién está saliendo... No. La gente se merece un poco de privacidad. No voy a estar detrás de mi hijo como un sapo", explicó a los medios de comunicación.
La vida privada de Lamine Yamal ha sido muy criticada a sus 18 años.
Además de la posible relación con Nicki Nicole, su fiesta de cumpleaños por sus 18 años fue motivo de una gran polémica.
Al margen de estas cuestiones, el delantero siempre es noticia por su rendimiento en el terreno de juego.
Ya con la "10" en el Barcelona, su relación con Nicole y tanto solo 18 años, Lamine vive la vida que todo joven ha deseado.