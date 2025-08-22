Motagua y Olimpia ante duros rivales: Horario, fecha y partidos de la jornada 6 de Liga Nacional

El cotejo arranca a las 7:30 PM y será la segunda presentación del español Javier López bajo el mando del equipo motagüense tras igualar 3-3 ante Marathón en la cuarta fecha del balompié catracho.

Tegucigalpa, Honduras.- Sin tiempo que perder y viviendo aires de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf , el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras sigue su curso este viernes 22 de agosto, cuando Victoria reciba al Motagua en el Estadio Ceibeño.

El sábado 23 de agosto habrá dos partidazos. Primero, Olimpia recibe al Platense a partir de las 5:15 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Una victoria melenuda lo mete de lleno por mantener el primer lugar en la competencia.

Para cerrar la jornada sabatina, Choloma se mide al Génesis PN en el Estadio Rubén Deras. Este cotejo está programado para las 7:30 de la noche. Los dos clubes están en mal momento y un triunfo los mete de lleno por puestos de clasificación.

El domingo 24 de agosto finalizará la sexta jornada del Apertura 2025. Olancho FC recibe al Marathón a las 4:00 PM. El verde llega con los ánimos a tope buscando el primer lugar y con el reciente anuncio del fichaje de Román Rubilio Castillo.

La fecha finaliza con el duelo entre Real España vs Juticalpa FC en el Estadio Francisco Morazán. Este compromiso tendrá su pitazo inicial a partir de las 6:15 PM. La Máquina viene de doblegar al Cacique Diriangén en la fecha cuatro de la Copa Centroamericana.

DATO: Después de 20 partidos de temporada regular, los primeros seis avanzan a la segunda ronda del torneo Apertura 2025. Sin embargo, del séptimo al onceavo lugar quedan eliminados los clubes.