  1. Inicio
  2. · Deportes

Mohamed Salah sobre el arbitraje ante Argentina: "Está a la vista de todos lo que pasó"

El capitán de la Selección de Egipto fue consultado por el arbitraje y no se quedó callado

  • Actualizado: 07 de julio de 2026 a las 16:26
Mohamed Salah sobre el arbitraje ante Argentina: Está a la vista de todos lo que pasó

Mohamed Salah habría disputado su última Copa del Mundo con los egipcios.

Foto: EFE

Atlanta, EE UU.- La agónica clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó uno de los partidos más vibrantes del torneo y con polémica incluida.

La Albiceleste logró remontar un 2 a 0 frente a la Selección de Egipto para mantener vivo el sueño de defender el histórico título conquistado en Qatar 2022.

Escándalo: Jugador de Egipto afirma que el Mundial está amañado para Argentina

Sin embargo, más allá de la épica remontada, el encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta también estuvo marcado por decisiones arbitrales que desataron un intenso debate entre hinchas, periodistas y protagonistas una vez finalizado el compromiso.

Tras el pitazo final, una de las voces más esperadas era la de Mohamed Salah. El capitán egipcio analizó la eliminación de su selección y dejó declaraciones que rápidamente comenzaron a dar la vuelta al mundo.

“Ante todo, Dios hizo su voluntad. Ese era el destino del partido y del resultado”, señaló el atacante de 34 años, aceptando con resignación el desenlace del cotejo.

Sin embargo, al ser consultado por el arbitraje, Salah dejó entrever su molestia con algunas de las decisiones.

El récord negativo que ahora tiene Messi en Mundiales tras fallar penal vs Egipto

“Tuvimos una excelente primera parte y también estuvimos bien durante buena parte de la segunda. Cometimos algunos pequeños errores y, en cuanto al arbitraje, prefiero no opinar. Está a la vista de todos lo que pasó. No tengo mucho más que añadir...”, afirmó de manera tajante.

El referente del combinado africano no quiso entrar en polémicas profundas, pero sí recordó algunas de las acciones que marcaron el duelo y generaron los principales reclamos de su selección frente al actual campeón del mundo.

“Nos anularon un gol y también nos pitaron un penal en contra. Después, ellos contraatacaron y marcaron”, sentenció la estrella de Egipto, resumiendo el doloroso desenlace que los dejó fuera de la Copa del Mundo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias