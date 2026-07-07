Mohamed Salah sobre el arbitraje ante Argentina: "Está a la vista de todos lo que pasó"

Atlanta, EE UU.- La agónica clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó uno de los partidos más vibrantes del torneo y con polémica incluida. La Albiceleste logró remontar un 2 a 0 frente a la Selección de Egipto para mantener vivo el sueño de defender el histórico título conquistado en Qatar 2022.

Sin embargo, más allá de la épica remontada, el encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta también estuvo marcado por decisiones arbitrales que desataron un intenso debate entre hinchas, periodistas y protagonistas una vez finalizado el compromiso. Tras el pitazo final, una de las voces más esperadas era la de Mohamed Salah. El capitán egipcio analizó la eliminación de su selección y dejó declaraciones que rápidamente comenzaron a dar la vuelta al mundo. “Ante todo, Dios hizo su voluntad. Ese era el destino del partido y del resultado”, señaló el atacante de 34 años, aceptando con resignación el desenlace del cotejo. Sin embargo, al ser consultado por el arbitraje, Salah dejó entrever su molestia con algunas de las decisiones.