  1. Inicio
  2. · Deportes

Messi rompe récord y se convierte en el máximo goleador histórico de los mundiales

Con 17 goles mundialistas, el argentino amplía una marca que parecía difícil de superar y reafirma su protagonismo en la máxima cita del fútbol internacional

  • Actualizado: 22 de junio de 2026 a las 11:05
Messi rompe récord y se convierte en el máximo goleador histórico de los mundiales

El delantero argentino había fallado un penal tras falta sobre Lautaro Martínez.

Foto: EFE.

Dallas, Estados Unidos.- Lionel Messi continúa agrandando su legado en las Copas del Mundo. Con el gol que marcó este lunes 22 de junio ante Austria, el astro argentino alcanzó los 17 tantos en la historia de los Mundiales, convirtiéndose en el máximo goleador de todos los tiempos en la competición.

La anotación permitió a Messi dejar atrás la marca del alemán Miroslav Klose, quien había establecido el récord con 16 goles durante sus participaciones con la selección de Alemania. Ahora, el capitán argentino se coloca en solitario en la cima de esta prestigiosa clasificación.

Fichajes: Raphinha se va de Barcelona, Real Madrid va por dos cracks y revés con Olise

El decimoséptimo gol de la pulga en mundiales llegó tras un pase de Thiago Almada, recibió al borde del área y la mandó a guardar con un remate de zurda al minuto 38 del partido.

A sus 39 años, Messi sigue demostrando su vigencia en la élite y continúa sumando récords que refuerzan su condición de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

¿Qué pasó con el hondureño arrestado por volar dron en el Mundial 2026? Juez toma decisión

Con 17 goles mundialistas, el argentino amplía una marca que parecía difícil de superar y reafirma su protagonismo en la máxima cita del fútbol internacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Gilmer Barralaga

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias