Messi rompe récord y se convierte en el máximo goleador histórico de los mundiales

Dallas, Estados Unidos.- Lionel Messi continúa agrandando su legado en las Copas del Mundo. Con el gol que marcó este lunes 22 de junio ante Austria, el astro argentino alcanzó los 17 tantos en la historia de los Mundiales, convirtiéndose en el máximo goleador de todos los tiempos en la competición.

La anotación permitió a Messi dejar atrás la marca del alemán Miroslav Klose, quien había establecido el récord con 16 goles durante sus participaciones con la selección de Alemania. Ahora, el capitán argentino se coloca en solitario en la cima de esta prestigiosa clasificación.