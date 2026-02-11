Messi protagoniza insólita polémica: suspenden partido del Inter Miami por su culpa

El propio Messi explicó en una historia de Instagram, publicada por el Inter Miami, que en el último partido en Ecuador terminó "con una molestia".

San Juan, Puerto Rico.- El partido entre el Inter Miami y el ecuatoriano Independiente del Valle , que se iba a celebrar este viernes en Puerto Rico , fue pospuesto para el 26 de febrero debido a una lesión del astro argentino Lionel Messi .

"Junto con la gente de la organización, el club decidió suspender este partido (...) Agradecerles por el cariño porque sé que estaban todas las entradas vendidas", dijo el futbolista dirigiéndose a sus fanáticos en Puerto Rico.

Messi no participó en el entrenamiento de este miércoles debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido contra el Barcelona SC en Ecuador y su regreso a los entrenamientos dependerá de su recuperación en los próximos días.

Por su parte, el Grupo VRDG Entertainment, a cargo de la producción del evento de Puerto Rico, indicó que es una "lamentable noticia" que está "fuera del control de todos".

"Todas las partes coincidieron que el evento debe ocurrir, pero con la participación de Leo Messi, quien es la figura principal", por lo que se acordó posponer el juego, señaló el Grupo VRDG en declaraciones escritas.

Los boletos originales, que se agotaron en apenas 17 minutos, son válidos para las nuevas fechas.